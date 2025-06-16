Sony nennt die beliebteste PlayStation-Marke

Sony hat viele große und erfolgreiche Marken für die PlayStation aufgebaut und einige davon sind mittlerweile nicht nur Spielern bekannt, es gibt auch Filme und Serien. Die beliebteste PlayStation-Marke ist hier allerdings noch nicht vertreten.

Man hat verraten, dass die Marke, mit der die Nutzer (PS4, PS5 und PC) die meiste Zeit verbracht haben, God of War ist. Kein anderes Franchise der PlayStation Studios ist so beliebt, wie die zahlreichen PlayStation-Spiele rund um Kratos.

Mich wundert daher, dass es zum Jubiläum von God of War in diesem Jahr nichts Neues gab. Vielleicht kommen aber noch Neuigkeiten, denn die Serie bei Amazon Prime Video ist bestellt und es steht noch ein kleineres Spiel der Reihe im Raum.

Wenig überraschend ist jedoch, dass die sportlichen Marken bei Sony so beliebt sind und auch die Marken auf den Plätzen dahinter kennt man gut. Ich hoffe ja, dass Astro Bot irgendwann so groß und beliebt wird, diese Marke hätte das Potenzial.