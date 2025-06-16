Gaming

Sony nennt die beliebteste PlayStation-Marke

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
God Of War Kratos Schrei

Sony hat viele große und erfolgreiche Marken für die PlayStation aufgebaut und einige davon sind mittlerweile nicht nur Spielern bekannt, es gibt auch Filme und Serien. Die beliebteste PlayStation-Marke ist hier allerdings noch nicht vertreten.

Man hat verraten, dass die Marke, mit der die Nutzer (PS4, PS5 und PC) die meiste Zeit verbracht haben, God of War ist. Kein anderes Franchise der PlayStation Studios ist so beliebt, wie die zahlreichen PlayStation-Spiele rund um Kratos.

Mich wundert daher, dass es zum Jubiläum von God of War in diesem Jahr nichts Neues gab. Vielleicht kommen aber noch Neuigkeiten, denn die Serie bei Amazon Prime Video ist bestellt und es steht noch ein kleineres Spiel der Reihe im Raum.

Wenig überraschend ist jedoch, dass die sportlichen Marken bei Sony so beliebt sind und auch die Marken auf den Plätzen dahinter kennt man gut. Ich hoffe ja, dass Astro Bot irgendwann so groß und beliebt wird, diese Marke hätte das Potenzial.

Nintendo Switch 2: Mein Test nach einer Woche

Die Nintendo Switch 2 begleitet mich jetzt seit einer Woche, genau genommen seit über eine Woche, aber ich schreibe diesen…

15. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre ☀️
    sagt am

    Und Stellar Blade ist auf Anhieb das meistverkaufte Sony Spiel auf dem PC.

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Das Baseball auf Platz 2 liegt verwundert mich schon extrem. Da gibt es doch außerhalb der US kaum einen Markt für und meines Wissens ist es nicht einmal Sportart Nr. 1 in den USA.

    Antworten
    1. Christian 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      In Japan (Heimatland der Playstation) ist Baseball auch eine große Nummer.

      Vielleicht kommt es eben daher.

      Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Gut, die Marken überraschen jetzt nicht wirklich aber gefühlt hätte ich sie ganz anders eingeordnet.
    Uncharted hätte ich deutlich weiter vorne gesehen. Nicht weil ich es für besser halte sondern weil ich es aus unterschiedlichen Gründen für die Masse am kompatiblsten gehalten hätte.
    Spiderman halte ich für überragen, allerdings wäre es meiner Einschätzung nach nicht so weit vorne gewesen.
    Auf jeden Fall interessante Infos, allerdings vermisse ich Concord in der Übersticht.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Philipp ⇡

      Echt? Ich hätte Spider-Man sogar noch weiter vorne gesehen, da Marvel extrem groß bei Entertainment ist und die Filme zu den erfolgreichsten des Studios gehören.

      Antworten
      1. Philipp 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Freilich,
        Allerdings ist die Spiderman Serie die hier berücksichtigt wird gefühlt relativ jung im Vergleich zu Uncharted und erst recht God of War.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Philipp ⇡

          Ich vermute auch, dass das der Grund ist. Mal schauen, wie das nach Teil 3 aussieht.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Sony nennt die beliebteste PlayStation-Marke
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität