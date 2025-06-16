Sony nennt die beliebteste PlayStation-Marke
Sony hat viele große und erfolgreiche Marken für die PlayStation aufgebaut und einige davon sind mittlerweile nicht nur Spielern bekannt, es gibt auch Filme und Serien. Die beliebteste PlayStation-Marke ist hier allerdings noch nicht vertreten.
Man hat verraten, dass die Marke, mit der die Nutzer (PS4, PS5 und PC) die meiste Zeit verbracht haben, God of War ist. Kein anderes Franchise der PlayStation Studios ist so beliebt, wie die zahlreichen PlayStation-Spiele rund um Kratos.
Mich wundert daher, dass es zum Jubiläum von God of War in diesem Jahr nichts Neues gab. Vielleicht kommen aber noch Neuigkeiten, denn die Serie bei Amazon Prime Video ist bestellt und es steht noch ein kleineres Spiel der Reihe im Raum.
Wenig überraschend ist jedoch, dass die sportlichen Marken bei Sony so beliebt sind und auch die Marken auf den Plätzen dahinter kennt man gut. Ich hoffe ja, dass Astro Bot irgendwann so groß und beliebt wird, diese Marke hätte das Potenzial.
Und Stellar Blade ist auf Anhieb das meistverkaufte Sony Spiel auf dem PC.
Das Baseball auf Platz 2 liegt verwundert mich schon extrem. Da gibt es doch außerhalb der US kaum einen Markt für und meines Wissens ist es nicht einmal Sportart Nr. 1 in den USA.
In Japan (Heimatland der Playstation) ist Baseball auch eine große Nummer.
Vielleicht kommt es eben daher.
Gut, die Marken überraschen jetzt nicht wirklich aber gefühlt hätte ich sie ganz anders eingeordnet.
Uncharted hätte ich deutlich weiter vorne gesehen. Nicht weil ich es für besser halte sondern weil ich es aus unterschiedlichen Gründen für die Masse am kompatiblsten gehalten hätte.
Spiderman halte ich für überragen, allerdings wäre es meiner Einschätzung nach nicht so weit vorne gewesen.
Auf jeden Fall interessante Infos, allerdings vermisse ich Concord in der Übersticht.
Echt? Ich hätte Spider-Man sogar noch weiter vorne gesehen, da Marvel extrem groß bei Entertainment ist und die Filme zu den erfolgreichsten des Studios gehören.
Freilich,
Allerdings ist die Spiderman Serie die hier berücksichtigt wird gefühlt relativ jung im Vergleich zu Uncharted und erst recht God of War.
Ich vermute auch, dass das der Grund ist. Mal schauen, wie das nach Teil 3 aussieht.