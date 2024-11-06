Sony steigt wieder aus Drohnengeschäft aus

News

Es war ein kurzer Ausflug für Sony, die Ende 2020 den Einstieg in den Markt für Drohnen angekündigt haben. Im Rahmen der CES 2021 wurde mit der Airpeak die erste Drohne vorgestellt, doch kurz vor der CES 2025 ist sie wieder Geschichte.

Sony wird den Verkauf der Airpeak S1 am 31. März 2025 einstellen und verkauft dann auch kein Zubehör mehr. Support soll es noch für fünf Jahre geben. Akkus und andere Ersatzteile wird Sony hier allerdings nur ein weiteres Jahr anbieten.

Die erste Drohne von Sony wurde nicht so gut aufgenommen und war auch sehr teuer, weitere Drohnen oder einen Nachfolger gibt es nicht, mit dem Ende der S1 endet also das Airpeak-Lineup und somit beendet Sony das Drohnengeschäft.

