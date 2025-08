Spotify: Musikdienst wächst weiterhin fleißig

Ein Problem mit Wachstum hat Spotify auch im Jahr 2025 nicht, denn man konnte im ersten Quartal um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen und kommt jetzt auf 678 Millionen Nutzer. Doch die viel wichtigere Zahl ist die der zahlenden Premium-Kunden und da ging es um 12 Prozent auf 268 Millionen Nutzer hoch.

Der Umsatz legte 15 Prozent zu und lag in Q1 2025 bei 4,2 Milliarden Euro und das operative Ergebnis stieg auf 509 Millionen Euro, da wurde mehr erwartet. Doch es bleibt bei schwarzen Zahlen und das ist entscheidend. Außerdem stehen bald eine weitere Preiserhöhung und ein teureres Abo an, das dürfte also bald mehr werden.

-->