Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 erhalten umfangreiches Dezember-Update

Als ich Ende September über das große monatliche Update für die beiden ARM-basierten Surface-Modelle Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 berichtete, dachte ich, es sei wohl eines der größten Updates, über die ich bisher berichten durfte – ich sollte mich täuschen: Das jetzt veröffentlichte Dezember-Update für Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 wiederholt das Schema und fällt erneut recht umfangreich aus.

Surface Dezember-Update: Was ist enthalten?

Denn das Firmware-Update enthält wieder zahlreiche Fehlerkorrekturen, die das Unternehmen in den jeweiligen Release Notes ausführlich beschreibt. Darüber hinaus wird die in den beiden Surface-Modellen verbaute Hardware mit einer Welle von aktualisierten Treibern auf den neuesten Stand gebracht.

December 2024 updates – Surface Laptop (7th Edition)/Surface Pro (11th Edition): ​​​​​​​The following update is available for Surface Laptop (7th Edition) and Surface Pro (11th Edition) running Windows 11, Version 24H2 or greater. Resolves an issue because of which the Wake On LAN (WOL) feature does not function correctly when using Surface Dock 2 or Surface Thunderbolt™ 4 Dock via USB-C while the device is in the Hibernate or Shutdown state.

Addresses an issue where the Network BitLocker unlock feature fails when using a Surface Thunderbolt™ 4 Dock during a cold boot.

Fixes the issue causing occasional screen flickering/flashing.

Resolves the issue of screen flashing when the OLED display is exposed to direct sunlight. (Only Surface Pro 11)

Addresses an issue where the OLED screen fails to turn on after waking up from sleep mode. (Only Surface Pro 11)

Fixes an issue that was preventing the devices to successfully boot from the network using PXE when connected to a Surface Thunderbolt™ 4 Dock and set as the first boot option in the UEFI.

Enhances system stability by preventing the device from encountering multiple errors and crashing.

Improves sleep efficiency by resolving the issue where the Wi-Fi system consumed power during sleep mode.

Resolves an issue where the system encounters an error when resuming from hibernate with an external monitor connected.​​​​​​​

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

Seit einigen Wochen bietet Microsoft auch die Möglichkeit, entsprechende Firmware-Updates für das Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 von der offiziellen Support-Website herunterzuladen, wie es auch bei den anderen Surface-Modellen üblich ist.

Wer also nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Support-Website von Microsoft herunterladen und sofort installieren. Die Datei für den Surface Laptop 7 ist hier zu finden, während die Datei für den Surface Pro 11 hier zu finden ist.