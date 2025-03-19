Tesla-Fiasko: Schlechte Umfrage wird gekapert

Tesla steht derzeit in der Kritik und vor allem Elon Musk selbst ist im Fokus davon. Eine Meldung schaffte es diese Woche auch in die Bubble des Tesla-Chefs, denn eine Umfrage von T-Online zeigte, dass das Interesse an Tesla eher gering ist.

Aus knapp 100.000 Teilnehmern wurden nur wenige Stunden später jedoch auf einmal fast 500.000 Stimmen und das Bild sieht plötzlich ganz anders aus. Die neuen Stimmen waren sehr positiv, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake.

Gut zwei Drittel waren auf einmal von Tesla begeistert und ich habe den Beitrag auch gestern in der Bubble von Tesla-Fans gesehen, die das jetzt feierten. Doch die meisten Stimmen stammten von zwei IP-Adressen aus den USA, so die Quelle.

Mittlerweile wurde die Umfrage gestoppt, die zwar schon vorher nicht unbedingt repräsentativ für Deutschland war, jetzt aber natürlich gar keinen Sinn mehr ergibt. Kritik in dieser Bubble ist so lange okay, bis sie sich gegen den Tesla-Chef richtet.