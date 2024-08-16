Tesla Model 3: Das ist die neue und günstige Basisversion

Tesla hat an einer neuen und günstigeren Basisversion des aktuellen Model 3 gearbeitet, welche sich unter der aktuellen einordnet. Bisher gibt es diese nur in Mexiko, aber es wäre denkbar, dass sie Tesla später auch global anbieten wird.

Tesla Model 3 mit weniger Ausstattung

Was ist anders? Es gibt Stoffsitze statt Kunstleder und diese bieten weder eine Heizung, noch eine Kühlung. Die Ambientebeleuchtung ist nur Weiß, das Display hinten wurde gestrichen, das Lenkrad ist ebenfalls nicht beheizt, es sind nur neun Lautsprecher verbaut und das Akustikglas gibt es nur für die Windschutzscheibe.

Diese neue Version wird von Tesla allerdings nicht zusätzlich angeboten, sie ersetzt die bisher bekannte Basis. Es ist also unklar, ob Tesla hier langfristig die Kosten der Basisversion senken oder eventuell auch vier Versionen des Model 3 anbieten will.

Das günstigere Tesla Model 3 kostet ca. 36.000 Euro in Mexiko, aber das kann man nicht vergleichen, denn die Long Range-Version kostet dort umgerechnet 42.000 Euro und das kostet bei uns die Basisversion. Aber es gibt jetzt ein Tesla Model 3, welches weniger Ausstattung mitbringt, so könnte man die Preise global senken.

Tesla plant günstigere Modelle für 2025

Tesla hat das günstigere Elektroauto vorerst auf Eis gelegt und wird uns im Herbst zunächst eine Vision für ein Robotaxi zeigen. Doch Tesla plant „günstigere“ Autos für 2025, womöglich sind damit die aktuellen Modelle gemeint, die man optimiert.

Die Nachfrage nach Elektroautos von Tesla geht jedenfalls zurück, was nicht zum Plan des Unternehmens passt, der auf starkes Wachstum ausgelegt ist. Günstigere Versionen und eine Neuauflage des Bestsellers (Tesla Model Y) sind wohl der Plan für das kommende Jahr. Falls man die Preise senken kann, könnte das reichen.

Das Tesla Model 3 und Tesla Model Y bewegen sich schon jetzt preislich auf dem Level von kleineren und teils deutlich schlechteren Elektroautos bei Stellantis oder der Volkswagen AG. Sollte man diese neue Version des Tesla Model 3 auch bei uns anbieten und deutlich unter 40.000 Euro verlangen, würde die Nachfrage steigen.

Falls man aber das weltweit meistverkaufte Auto, das Tesla Model Y, mit der ein oder anderen Optimierung günstiger machen würde, dann könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass man wieder wächst. Jetzt muss man nur ein anderes Problem lösen.

PS: Ich hasse (Kunst-)Leder im Auto, diese neuen Stoffsitze, aber gerne mit einer Sitzheizung und Kühlung, hätte ich sogar sehr gerne bei den teureren Versionen.