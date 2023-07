Tesla: Neuer Supercharger V4 lädt mit bis zu 350 kW

Tesla baut gerade eine neue Version der eigenen Supercharger in Europa auf, der neue Supercharger V4 bringt unter anderem eine neue Optik und Kabel mit. So will man sich besser für Elektroautos von anderen Marken anpassen, denn die können die Supercharger ebenfalls nutzen. Daher wird es auch Kartenzahlungen geben.

Bei der Ankündigung von V4 sprach Tesla von Megawatt beim Laden, die Hinweise vor Ort deuteten auf 600 kW hin, aber jetzt hat Tesla verraten, wie schnell man mit dem neuen Supercharger wirklich laden kann: 350 kW. Gut möglich, dass Tesla das aber später noch anpasst und theoretisch mehr mit der neuen Säule möglich ist.

Es bleibt aber dabei: Die Elektroautos von Tesla selbst können das nicht nutzen. Da ist derzeit bei 250 kW Schluss. Wobei das nicht bedeutet, dass da in Zukunft nicht mehr möglich ist, denn Tesla entwickelt sich weiter. Und wer weiß, bald kommen ein ganz neues Tesla Model 3 (und später Model Y), vielleicht tut sich da schon etwas.

So sehen die neuen Supercharger V4 von Tesla übrigens aus:

