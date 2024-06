The Last of Us: Naughty Dog hat größere Pläne für die PlayStation

Die meisten werden Naughty Dog von The Last of Us kennen, einige sicher auch von Uncharted und die Älteren unter euch erinnern sich sicher noch an Crash Bandicoot oder Jak and Daxter. Doch The Last of Us ist das Vorzeigeprojekt.

Mit den beiden PlayStation-Spielen hat man nicht nur zahlreiche Preise in Medien eingeheimst, die Spiele sind auch Basis für eine der erfolgreichsten HBO-Serien und daher wundert es nicht, dass der dritte Teil von The Last of Us geplant wird.

Naughty Dog: Mehr als nur The Last of Us

Doch Neil Druckmann, der das PlayStation Studio leitet, will nicht nur für The Last of Us bekannt sein, daher arbeitet man „an mehreren Singleplayer-Spielen“. Man will „nicht für immer das The Last of Us-Studio“ sein, so der Chef in der L.A. Times.

Ich bin wirklich gespannt, woran Naughty Dog arbeitet, die für mich mit Uncharted und The Last of Us mit die besten Spiele der letzten Jahre auf den Markt gebracht haben. Eine neue Marke könnte noch in diesem Jahr offiziell vorgestellt werden.

Naughty Dog: Zeit für ein neues Projekt

Viele Fans wünschen sich so langsam aber auch, dass wir nach all den Remakes und Remastered-Versionen die neuen Projekte von Naughty Dog sehen. Man war in den letzten Jahren eben das „The Last of Us-Studio“, weil man nur das ablieferte.

The Last of Us Part 3 wird wohl nicht das nächste Spiel der Entwickler sein und so sehr ich auf das Finale der Reihe gespannt bin, in diesem Jahr würde ich gerne ein anderes Projekt sehen. Vielleicht auf einem PlayStation Showcase im September?

