Neues Uncharted? Naughty Dog könnte uns bald überraschen

Naughty Dog fokussiert sich in der Öffentlichkeit derzeit auf Intergalactic: The Heretic Prophet, doch das Spiel kommt wohl erst 2027 oder später. The Last of Us Part 3 dürfte noch länger dauern, aber es gibt derzeit noch ein anderes Projekt.

Diese Woche hat Neil Druckmann, Chef des PlayStation Studios, verraten, dass er bei einem neuen Spiel unterstützend hilft, welches bisher noch nicht angekündigt wurde. Und laut „Shinobi602“ sei das kein kleines Projekt, es ist ein großes Spiel.

Neues Uncharted deutet sich an

Ich werfe jetzt mal eine Vermutung in den Raum: Wir bekommen bald ein Remake des Originals und kurze Zeit später ein neues Uncharted-Spiel. Das wird aber kein „Uncharted 5“, sondern ein Ableger, der eine neue Geschichte aus der Sicht der Tochter von Nathan Drake erzählt. Dazu passt auch eine alte Meldung von 2022.

Die Marke lebt weiter, aber Naughty Dog arbeitet nicht mehr mit vollem Fokus an der Reihe, ein anderes PlayStation Studio übernimmt sie. Das würde auch erklären, warum Neil Druckmann nur unterstützt, denn sein Fokus gilt derzeit Intergalactic.

Uncharted 4 schließt das Kapitel der Reihe (gelungen) ab, da muss man nicht wieder ansetzen, von mir aus darf die Reihe einen Neustart bekommen (womöglich passend zum neuen Film). Vielleicht ist das aber auch nur Wunschdenken von mir.

