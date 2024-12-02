The Witcher 4 soll „größer und besser“ werden

Das nächste Witcher-Spiel befindet sich ab sofort in der vollwertigen Produktion und im Gespräch mit Eurogamer hat Michał Nowakowski, Chef von CD Project Red, über die technische Veränderung gesprochen (man nutzt jetzt die Unreal Engine).

Doch das bedeutet nicht, dass das Team kleinere Ambitionen hat, im Gegenteil, das neue „The Witcher“, welches bisher nur als Projekt Polaris bekannt ist, soll „besser und großartiger“ werden. Gut, das könnte man erwarten, aber es soll auch „größer“ als The Witcher 3 werden. Und man hat definitiv aus dem letzten Launch gelernt.

Cyberpunk-Debakel darf nicht wieder passieren

Der Launch von The Witcher 4, wann auch immer er sein wird, wird definitiv besser als bei Cyberpunk 2077 sein, so ein Fiasko möchte man nicht erneut erleben. Und CD Project Red hat entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass es nicht passiert.

Mittlerweile ist Cyberpunk zwar ein großer Erfolg und beliebt bei Spielern, aber das war eine harte Arbeit und nicht garantiert. Ich bin mal gespannt, wann CD Project Red die ersten Details zum neuen Witcher-Spiel zeigen wird, denn es liegt noch ein paar Jahre in der Zukunft. Womöglich kommt es erst mit den neuen Konsolen.