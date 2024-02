Uncharted: Sony plant angeblich Remake des PlayStation-Klassikers

Große AAA-Spiele werden immer aufwändiger und dauern immer länger und die Studios suchen daher neue Strategien, um dennoch Spiele parat zu haben. Sony ist derzeit ein großer Fan von Remakes und Remastered-Versionen und könnte einen echten Klassiker für die PlayStation 5 geplant haben: Uncharted: Drakes Schicksal.

Das erste Spiel der beliebten Uncharted-Reihe von Naughty Dog könnte auf der PlayStation 5 landen, so Shpeshal Nick im Podcast von Xbox Era. Ganz sicher sei es noch nicht, aber Sony hat wohl noch mehr Remakes für die PlayStation in Planung.

Diese Strategie gefällt nicht allen, aber Remakes, Remastered-Versionen und große DLCs, die Geld kosten, sind mittlerweile ein guter Weg für Studios, um etwas Geld bis zum nächsten Blockbuster zu verdienen. Wir werden The Last of Us Part 3 in Zukunft sehen, aber wer weiß, wie lange Naughty Dog für das neue Spiel braucht.

Ein Remake von The Last of Us, ein Remaster von Part 2 und noch ein Remake von Uncharted bringen Geld ein und überbrücken Zeit. Außerdem arbeitet nicht immer das „A-Team“ daran, so kann man auch neue Mitarbeiter in das Studio einarbeiten.

Also ja, es wirkt so, als ob die großen Studios nur „abcashen“ und es sich einfach mit solchen Releases machen wollen, aber das muss man nicht negativ sehen. Es sorgt auch dafür, dass AAA-Spiele weiterhin möglich und für die Studios in einer Zeit der Service-Online-Spiele lukrativ sind. Ich finde das daher durchaus okay.

Uncharted: Alle Spiele als PS5-Version

Meine Vermutung: Wir haben ein Remaster von Teil 4, bald vielleicht ein Remake von Teil 1 und Teil 2 und 3 werden sicher auch nicht vergessen. Sony soll ein neues Uncharted für die Zukunft geplant haben, so hätte man diese Kollektion als neue Version für die PS5 parat. Wobei ich hier auf einen etwas anderen Ansatz hoffe.

Uncharted 1, 2 und 3 sind alle nicht so lang und kamen alle in der PS3-Ära heraus (eigentlich irre, wie schnell damals neue Blockbuster kamen), ich würde mir hier, wenn man das schon angeht, ein großes Remake wünschen, welches alle Teile bis Teil 4 in einem Spiel überarbeitet. Gerne auch noch mit Uncharted: Golden Abyss.

Damit würde man dann auf eine passable Zeit von 15 bis 20 Stunden kommen und als PS5-Version wäre das ein guter Vollpreistitel. Ich würde das definitiv begrüßen.

