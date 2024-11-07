Unterschätzt Nintendo den Einfluss der Switch 2?

Nintendo plant eine neue Konsole für 2025 und wird auch bis Ende März darüber sprechen, aktuell hält man sich mit Details aber sehr zurück. Was vielleicht auch am kommenden Weihnachtsgeschäft liegt. Doch Nintendo ist hier auch optimistisch.

Die Nachfrage der Nintendo Switch bricht zwar gerade ein, aber „die Präsenz eines Nachfolgers“ wird laut Shuntaro Furukawa „keinen großen Einfluss“ auf die jetzigen Switch-Verkäufe haben. Unterschätzt man die Switch 2 da nicht doch ein bisschen?

Schwer zu sagen, denn Nintendo hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Man hat zwar die Prognose im aktuellen Geschäftsjahr um eine Million senken müssen, aber man verzichtet auf große Rabattaktionen. Der Black Friday naht, das wäre eine Option.

Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass eine Switch 2 bei vielen die Entscheidung der Switch selbst beeinflusst, immerhin kostet das OLED-Modell noch über 300 Euro und der Nachfolger dürfte nicht viel teurer sein. Doch wie gesagt, ich kenne die Strategie von Nintendo nicht und eine Preissenkung kann am Ende alles ändern.

