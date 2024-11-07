Unterschätzt Nintendo den Einfluss der Switch 2?
Nintendo plant eine neue Konsole für 2025 und wird auch bis Ende März darüber sprechen, aktuell hält man sich mit Details aber sehr zurück. Was vielleicht auch am kommenden Weihnachtsgeschäft liegt. Doch Nintendo ist hier auch optimistisch.
Die Nachfrage der Nintendo Switch bricht zwar gerade ein, aber „die Präsenz eines Nachfolgers“ wird laut Shuntaro Furukawa „keinen großen Einfluss“ auf die jetzigen Switch-Verkäufe haben. Unterschätzt man die Switch 2 da nicht doch ein bisschen?
Schwer zu sagen, denn Nintendo hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Man hat zwar die Prognose im aktuellen Geschäftsjahr um eine Million senken müssen, aber man verzichtet auf große Rabattaktionen. Der Black Friday naht, das wäre eine Option.
Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass eine Switch 2 bei vielen die Entscheidung der Switch selbst beeinflusst, immerhin kostet das OLED-Modell noch über 300 Euro und der Nachfolger dürfte nicht viel teurer sein. Doch wie gesagt, ich kenne die Strategie von Nintendo nicht und eine Preissenkung kann am Ende alles ändern.
Niemand, der denken kann, kauft sich jetzt noch eine Switch. Die war bei Release ja schon veraltet. Hab letztes Jahr schon versucht meine Nichte von einem Upgrade zur OLED Version abzubringen. Aber für Kinder ist ein Jahr viel, viel Zeit.
Ich hab letzte Woche erst noch eine OLED Switch gekauft, allerdings hat sie neu auch nur 199 € gekostet. 300 € würde ich dafür auch nicht mehr ausgeben.
Wer ist die Zielgruppe von Nintendo? Kinder.
Die wünschen sich, wenn sie noch keine haben, zu Weihnachten eine Switch und werden sie auch kriegen. Niemand wird seinem Kind einen Gutschein für eine Switch 2 untern Baum legen.
Deshalb kann ich schon nachvollziehen dass die Ankündigung einer Switch 2 keinen Einfluss hat.
Über 60 Prozent der Käufer und Nutzer sind aber am Ende älter als 18 Jahre alt, wobei diese Daten von Nintendo recht alt sind und damals zum Start der Switch entstanden. Kinder sind sicher eine Zielgruppe, auch als Geschenkt, aber der Anteil der Eltern, die 400 Euro für eine Konsole mit Spiel raushauen, ist auch nicht so gewaltig.
Ich kann nur als Vater spechen, der seinem Sohn letztes Jahr eine Switch geschenkt hat. Quasi alle Freunde und Klassenkameraden haben eine Switch. Deshalb wollte er auch eine, und hat sie dann zu Weihnachten gekriegt.
Denke der Markt an Erwachsenen die sich eine Switch für sich gekauft haben ist gesättigt. Deshalb macht die Ankündigung, dass es einen Nachfolge gibt keinen Unterschied fürs Weihnachtsgeschäft, wo es hauptsächlich darum geht Kinderwünsche zu erfüllen.
Ich bin gespannt, denn würde ich jetzt eine kaufen, dann würde ich mir eine OLED für 200 bis 250, meistens mit Spiel(en) bei Kleinanzeigen sichern. Aber klar, wenn einem das Geld nicht so schmerzt, dann gibt man auch 400 Euro aus. Ich wollte auch nur sagen, dass der Anteil wohl eher gering ist, denn solch Geschenke können sich viele Menschen nicht leisten.
Wie kommst du auf 400€? Die OLED kostet neu unter 300€
Wir stehen finanziell gut dar, aber trotzdem war es dann so, dass es die Switch von Eltern und Großeltern gemeinsam gab.
Und wenn es nicht für die OLED reicht, gibt es halt die normale oder nur die Lite.
Kinder (in meinem Fall ein 8 jähriger) sind da nicht so wählerisch, er wollte eine Switch, egal welche. Die Lite hätte es auch getan.
Dachte jetzt an die 330 Euro, die ich gerade sehe, und ein Spiel?
Spiel kauft der Onkel, Tante, gebraucht oder man hat dein Taschengeld gespart, weil man hofft dass der Weihnachtsmann eine Switch bringt.
Es muss auch nicht direkt ein 50€ Spiel sein. Mein Sohn spielt zu 90% den Bus Simulator für 10€ aus dem e-shop.
