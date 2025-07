Volkswagen mit Kampfpreis für Elektroauto in China

Während die Volkswagen Group bei uns den Cupra Tavascan ab 48.240 Euro den Kunden anbietet, so geht der Konzern in China deutlich aggressiver vor. Dort gibt es das Elektroauto von VW selbst und es ist als ID UNYX bekannt. Es ist quasi der ID.5 für China, der im Sommer 2024 vorgestellt wurde. Doch es gab ein Problem.

Die aktuelle MEB-Technik ist zu schlecht für den lokalen Markt, was übrigens auch ein Grund ist, warum sich Audi sogar einen lokalen Partner suchen musste. Der VW ID UNYX kam nicht bei den Kunden an und daher wird er für 2025 neu aufgelegt.

Doch nicht nur das, eine neue Basisversion (VW ID.UNYX 06 Pure) startet jetzt bei umgerechnet 18.000 Euro. Ja, man kann Preise nicht immer direkt vergleichen, der Preisunterschied ist aber heftig. Während der vergleichbare Cupra Tavascan bei uns knapp 50.000 Euro kostet, so zahlt man für das Pendant von VW die Hälfte.

Die Zölle und Importkosten sind also ein Faktor, aber das zeigt, was mit einem sehr harten Preiskampf und einer guten Nachfrage nach Elektroautos möglich ist. Klar, unter 25.000 Euro wird so ein Modell bei uns nicht kosten, aber die 50.000 Euro, die Cupra dafür haben möchte, sind im Vergleich dazu doch sehr hoch angesetzt.

Ich bin mal gespannt, ob die aktualisierte Version des VW ID UNYX mit dem neuen und attraktiveren Preise besser ankommt. Vermutlich nicht, denn Volkswagen Anhui hat diese Woche bereits einen besseren Elektro-SUV als Konzept vorgestellt. Das Facelift soll also nur etwas Zeit schinden, man scheint eher nicht daran zu glauben.

PS: Wenn ich das richtig sehe, dann wurde in erster Linie die Technik für China mit der neuen Version optimiert, es ist also nicht davon auszugehen, dass Cupra auch ein Facelift für den Tavascan geplant hat, dafür wäre es auch noch viel zu früh.

