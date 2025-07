Volvo will „Marktanteile der Konkurrenz wegnehmen“

Der Automobilmarkt blickt auf eine schwierige Zeit, was auch am verhaltenen Kaufverhalten in China liegt, einer der größten Märkte der Welt. Auch einer der Gründe, warum Volvo seine Ziele für die Zukunft ein bisschen angepasst hat.

Zum einen sind Verbrenner jetzt auch nach 2030 vorgesehen, wobei der Anteil bei nur 10 Prozent liegen soll und der Fokus auf Hybriden liegt. Aber auch das Ziel von 1,2 Millionen Einheiten ab 2025 wurde kassiert, da das nicht vorhersehbar ist.

Volvo will die Konkurrenz angreifen

Jim Rowan zeigte sich im Gespräch mit Automotive News Europe aber dennoch sehr kampfeslustig, denn selbst wenn der Premiummarkt nicht so stark wächst, so will Volvo dennoch stärker also dieser wachsen. Volvo blickt auf die Konkurrenz.

Im Gespräch hat der Chef von Volvo betont, dass man dann einfach „Marktanteile der Konkurrenz wegnehmen“ wird. Wobei der neue Volvo EX30 dank der Strafzölle für Elektroautos aus China (er wird dort gefertigt) einen Rückschlag hinnehmen musste. Volvo hat den Preis spürbar erhöht, was die Nachfrage beeinflussen wird.

Der Volvo EX30 soll daher ab 2025 auch in Europa (Belgien) gebaut werden, aber das dauert noch. Das Elektroauto ist wichtig für das Wachstum der Geely-Marke.

Wirklich spannend wird es dann aber erst, wenn mit dem Volvo EX60 ein Besteller der Marke elektrisch wird, wobei wir da noch bis 2026 warten müssen. Es sieht im Moment ganz gut bei Volvo aus, die zuversichtlich sind und die aktuelle Lage nicht so kritisch sehen. Man ist gut aufgestellt und blickt auch auf sehr loyale Kunden.

