Wear OS 5.1 ist offiziell: Google überrascht mit Android-Version

Wear OS 3 nutzte Android 11 als Basis, mit Wear OS 4 übersprang man Android 12 und lieferte direkt Android 13 aus und Wear OS 5 nutzt Android 14. Die aktuelle Version nutzt also eine alte Android-Version, was Google jetzt ändern möchte.

Wear OS 5.1 kommt mit Android 15

Es hat sich schon angedeutet, dass Wear OS 5.1 kommt und jetzt ist das Update offiziell von Google angekündigt worden. Interessant ist dabei, dass nicht Wear OS 6 den Schritt zu Android 15 geht, sondern schon Wear OS 5.1. Entwickler müssen laut Google also jetzt auch ihre Apps für Wear OS an das API-Level 35 anpassen.

Eine konkrete Liste der Änderungen und Neuerungen gibt es noch nicht, denn Wear OS 5.1 richtet sich vorerst nur an Entwickler. Womöglich erfahren wir dann im März mehr, denn Google kündigte vor ein paar Tagen eine kleine Update-Pause bei der Pixel Watch an. Ab März 2025 soll es wieder mit größeren Updates weitergehen.

Wear OS 6 dürfte Android 16 liefern

Es gab schon lange kein Punkt-Update mehr (bei Wear OS) und vor allem noch keins, welches eine neue Android-Version mitbrachte. Doch Google hat es wohl eilig, denn Android 16 kommt nächstes Jahr deutlich früher und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann sehr zeitnah Wear OS 6 ansteht, welches Android 16 nutzt.

Theoretisch könnte Google auch eine Android-Version überspringen, aber man will flexibler bei der Entwicklung von Android in Zukunft sein und das betrifft sicher auch Wear OS. Punkt-Updates bei Android und Wear OS sind also wieder normal.

Mal schauen, ob die Partner von Google mitziehen, die damals sehr oft ein Punkt-Update übersprungen haben, weil es zu viel Arbeit machte. Daher stellte Google diese auch ein. Ich vermute, dass viele Marken nicht dabei sind, was die Pixel-Reihe von Google ab 2025 attraktiver und zur besten Android-Option machen dürfte.

