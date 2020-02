Xiaomi: Redmi K30 Pro kommt im März

Ein Redmi K30 Pro hat sich bereits angedeutet, nun hat es Xiaomi offiziell bestätigt und uns verraten, dass wir es im März sehen werden. Details zum Redmi K30 Pro gibt es nicht viele, denn man nannte nur 5G als Feature und zeigte ein Bild.

Redmi K30 Pro mit Pop-Up-Kamera?

Was auf dem Bild allerdings fehlt: Eine Notch oder ein Loch. Wird das Redmi K30 Pro also womöglich in die Fußstapfen des Redmi K20 Pro treten und mit einer Pop-Up-Kamera kommen? Anders könnte ich mir das sonst nicht erklären.

Es ist weiterhin unklar, wie es mit den neuen Redmi-Modellen für Europa aussieht. Das Redmi K30 wurde vor ein paar Tagen auch als Poco X2 vorgestellt. Jedoch wieder nicht für Europa, sondern nur für den Markt in Indien.

Kommt es als Xiaomi Mi 10T Pro?

Das Redmi K20 (Pro) kam etwas später als Xiaomi Mi 9T (Pro) zu uns, allerdings rechne ich noch nicht mit dem Xiaomi Mi 10T (Pro), da das Mi 10 (Pro) noch ganz frisch ist und erst in den nächsten Wochen nach Deutschland kommt.

Warten wir mal ab, ob Xiaomi überhaupt Europa-Pläne für die neuen Redmi-Modelle hat, es handelt sich hier immerhin nur um das Event für China. Vielleicht bringt man sie auch als Redmi-Smartphones zu uns, immerhin bietet man einige Redmi-Modelle offiziell in Deutschland an. Wir werden es beobachten.

