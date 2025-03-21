Mobilität

Xiaomi überrascht mit rasantem Wachstum bei Elektroautos

Autor-Bild
Von
| 19 Kommentare
Xiaomi Yu7 2025 Header

Xiaomi hat diese Woche das 200.000 Elektroauto an Kunden ausgeliefert. Für die ersten 100.000 Einheiten benötigte man 229 Tage und für die zweiten 100.000 Einheiten nur noch 119 Tage. Das macht also über 200.000 Autos im ersten Jahr.

Bisher verkauft Xiaomi mit dem SU7 übrigens nur eine Limousine, ein SUV wird mit dem YU7 in diesem Jahr folgen. Und wenn man Tesla und Co. betrachtet, dann wird das der richtige Durchbruch sein, denn SUVs sind weltweit nun mal viel beliebter.

Xiaomi Yu7 Heck

Xiaomi möchte in Zukunft global starten, aktuell ist man nur in China vertreten. Es gibt noch kein konkretes Datum, aber es wird noch ein bis zwei Jahre dauern. Mit China hat Xiaomi, wie die hohe Nachfrage derzeit zeigt, mehr als genug zu tun.

Eine bisher durchaus beeindruckende Erfolgsgeschichte für eine Marke, wie uns bisher nur mit Smartphones und anderen Gadgets begleitete. Damit hätte ich bei der Ankündigung vor gerade einmal vier Jahren ehrlich gesagt nicht gerechnet.

Byd Seal 2024 Header

BYD will die weltweite Nummer 1 werden

BYD dürfte mittlerweile vielen unter euch ein Begriff sein, die Marke aus China, deren vollständiger Name übrigens „Build Your Dreams“…

21. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden19 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans 🪴
    sagt am

    Die Karre kostet in China umgerechnet rund 40.000 Euro. Das kann sich auch nur die Mittelschicht leisten, denn 40.000 Euro wären bei uns 120.000 Euro nach Kaufkraft. Aber in China beträgt die Mittelschicht wohl über 100 Mio Menschen und da ist noch genug Potential für solche Autos. Vor allem wenn sie aus chinesischer Produktion sind und da ist man patriotisch. Vor allem wenn die Autos mit westlichen Herstellern mithalten können oder sogar besser sind. Ist aber in jedem Land so. Die heimischen Hersteller verkaufen immer mehr Autos als ausländische. Und jetzt wo China eine Konkurrenzfähige Autoindustrie hat, werden ausländische Hersteller keine Chance mehr haben.

    Antworten
    1. gork 🎖
      sagt am zu Hans ⇡

      Welcher Mittelschichtler kauft sich ein 120k Auto? 😯

      Antworten
  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Der Automarkt hat sich seit Tesla echt geändert, vorher gab es gefühlt tausend Jahre immer nur die gleichen Marken und Konzepte…

    Antworten
    1. Yupi ☀️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Blödsinn der Automarkt war schob immer dynamisch oder hast du die letzten 40 Jahre unterm Stein gelebt?

      Antworten
      1. Dennis 🏅
        sagt am zu Yupi ⇡

        Dynamisch? Welche neuen Automarken gab es denn alles vor Tesla?

        Antworten
        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu Dennis ⇡

          Infiniti, Acura, Lexus, Aixam, DS, KG Mobility…
          Auf Wikipedia findet man Listen, das gibt erstaunlich viele Hersteller.

          Antworten
          1. Dom 🏅
            sagt am zu Spiritogre ⇡

            Infiniti = Nissan
            Acura = Honda
            Lexus = Toyota
            DS = Citroen

            Da müsstest du in dem Zug auch Cupra nennen oder auch Polestar. Die sind aber nicht von Grund auf neu gewachsen.

            Antworten
  3. Calypso 🪴
    sagt am

    Also berichte aus China sagen, dass Kunden aufgrund defekter Akkus liegen bleiben, die Bremsen dimensioniert sind wie für ein Kleinstwagen und das Fahrwerk schlackert und die Lenkung. Dazu soll die Software eine Katastrophe sein und ständig abstürzen

    Antworten
  4. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Das Auto zieht in China nur wegen Preis und Software. Beides wird es in Europa so nicht geben, wenn es hier 2027 oder irgendwann kommen soll.

    Xiaomi baut übrigens gar nichts selbst, die lassen beim Autohersteller BAIC fertigen, der eher bekannt für miese Klitschen als hochwertige Autos ist.

    Ich fand das Video zur Vorstellung des SU7 damals lustig, Kommentar „Nur Chinesen würden es wagen ein Auto mit rostigen Bremsen in den Showroom zu stellen…“.

    Wer glaubt, dass der SU7 hier irgendwann als Schnäppchen für 30.000 bis 40.000 auf den Markt kommt, der ist sehr schief gewickelt.

    Antworten
    1. Fravone 👋
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Xiaomi kann nicht mal vernünftige Smartphones bauen die länger als 6 Monate ein Update bekommen, weil dann schon das nächste mit ähnlichen Spezifikationen auf dem Markt ist. Wenn die das bei Autos genauso machen bekommst nach 3 Jahren nicht mal mehr Ersatzteile

      Antworten
      1. Tobias 🏅
        sagt am zu Fravone ⇡

        Da ist tatsächlich was dran.

        Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      🥱
      Lass es doch einfach.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu René H. ⇡

        Wahrheit tut weh?

        Antworten
  5. Hazz 💎
    sagt am

    Wenn man sich berichte über das Auto anschaut, würde man vermutlich eher in ein Flugzeug mit nur einer Turbine steigen, als in dieses Auto. Vielleicht hat Xiaomi mittlerweile einiges fix, zum Start war das Teil jedoch eine reinste Gefahr.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Hazz ⇡

      Genau deshalb verkaufen sie immer mehr immer schneller. Super Logik.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu René H. ⇡

        Hat wohl eher was mit dem Preis in China und Marketing zu tun.
        Davon ab sind 200.000 jetzt auch nicht so die Riesenmenge.

        Antworten
      2. Xzibit 👋
        sagt am zu René H. ⇡

        In China…. wo es 150 andere Elektroauto Hersteller und Startups gibt. Nur verdient man dort mit BEVs kein Geld. Deswegen geht man ja in den Export

        Antworten
        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu Xzibit ⇡

          149… Neta Auto ist jetzt einer mehr, der auch pleite ist.

          Antworten
      3. Hazz 💎
        sagt am zu René H. ⇡

        Schlechte Qualität muss nicht gleich heißen das man auch einen schlechten Absatz hat. In China kauft man sehr gern lokale Marken und der Preis ist extrem niedrig im Vergleich zu anderen Marken. Xiaomi hat hier fast 1:1 die Karosserie von Porsche kopiert. Nur haperte es zum release massiv an der Technik. Vielleicht hat man das ja mittlerweile gefixt. Ich würde mir aber eher ein Handy von Xiaomi als ein Auto kaufen.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Xiaomi überrascht mit rasantem Wachstum bei Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones