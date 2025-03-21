Xiaomi überrascht mit rasantem Wachstum bei Elektroautos

Xiaomi hat diese Woche das 200.000 Elektroauto an Kunden ausgeliefert. Für die ersten 100.000 Einheiten benötigte man 229 Tage und für die zweiten 100.000 Einheiten nur noch 119 Tage. Das macht also über 200.000 Autos im ersten Jahr.

Bisher verkauft Xiaomi mit dem SU7 übrigens nur eine Limousine, ein SUV wird mit dem YU7 in diesem Jahr folgen. Und wenn man Tesla und Co. betrachtet, dann wird das der richtige Durchbruch sein, denn SUVs sind weltweit nun mal viel beliebter.

Xiaomi möchte in Zukunft global starten, aktuell ist man nur in China vertreten. Es gibt noch kein konkretes Datum, aber es wird noch ein bis zwei Jahre dauern. Mit China hat Xiaomi, wie die hohe Nachfrage derzeit zeigt, mehr als genug zu tun.

Eine bisher durchaus beeindruckende Erfolgsgeschichte für eine Marke, wie uns bisher nur mit Smartphones und anderen Gadgets begleitete. Damit hätte ich bei der Ankündigung vor gerade einmal vier Jahren ehrlich gesagt nicht gerechnet.