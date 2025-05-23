Xiaomi YU7: Ein direkter Angriff auf das Tesla Model Y

Elektro-SUVs werden gerne mal als „Tesla-Killer“ und Antwort auf das Model Y von Tesla positioniert, aber meistens von Medien (ja, klickt sich gut) und weniger von den Unternehmen. Xiaomi macht aber beim neuen YU7 kein Geheimnis daraus.

Das zweite Elektroauto der Marke ist ein SUV und man will das Tesla Model Y direkt angreifen. Wir sprechen hier über einen fast 5 Meter langes Elektroauto, welches mit wahlweise 96,3 kWh oder 101,7 kWh im Unterboden daher kommt. Bis zu 835 km Reichweite sind nach China-Standard drin, also etwa 700 km nach WLTP-Wert.

Leistung? Kein Problem, es geht mit 320 PS und einem Elektromotor los und bis zu 690 PS mit zwei Elektromotoren sind möglich. In der Top-Version schafft man die 100 km/h dann auch in 3,2 Sekunden. Der Fokus liegt also wieder auf Performance.

Xiaomi hat den YU7 im Vergleich zum SU7 (der Limousine) etwas hochwertiger positioniert, man fokussiert sich ein Stück mehr auf Luxus. Der SUV soll also nicht nur Tesla gefährlich werden, auch mögliche Macan-Kunden will man hier anlocken.

Der YU7 setzt auf ein 800 Volt-System, von 10 auf 80 Prozent geht es also in nur 12 Minuten, so ein Schritt wäre bei Tesla langsam auch nicht schlecht. Xiaomi setzt auf viele Displays, guten Sound, eine angenehme Kühlung mehr vieles mehr. Nur den finalen Preis nennt man in der Ankündigung im hauseigenen Blog leider noch nicht.

Dieser ist natürlich entscheidend, aber lange müssen wir nicht warten, denn es geht schon im Juli mit den Bestellungen los. Im Vergleich zum SU7 wirkt der YU7 wie ein größerer Sprung, es ist durchaus spannend zu sehen, wie sich Xiaomi in diesem Markt entwickelt, das geht schnell. Für die Konkurrenz auch zu schnell.

Und wie sieht es mit Deutschland aus? Sicher, irgendwann. Ein globaler Marktstart ist bestätigt und ein Zentrum für Elektroautos wird in Deutschland geplant. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir den Xiaomi YU7 nicht vor 2027 auf deutschen Straßen sehen. Ich bin aber schon gespannt, wenn es dann auch bei uns richtig losgeht.