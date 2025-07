Xiaomi: Zentrum für Elektroautos in Deutschland geplant

Die Nachfrage nach dem ersten Elektroauto von Xiaomi ist in China sehr gut und das zweite Modell dürfte (da es ein SUV ist) noch erfolgreicher werden. Doch die Marke will nicht nur lokal angreifen, langfristig hat Xiaomi auch globale Pläne.

Xiaomi will die Elektroautos also irgendwann auch nach Deutschland bringen und nicht nur das, laut Nikkei gibt es für unseren Standort größere Pläne. Es sei ein Zentrum für Forschung und Entwicklung geplant, welches man in München baut.

Bei Xiaomi hat man die R&D-Pläne bestätigt, nannte jedoch keine Details. Medien aus China berichten, dass Xiaomi sogar schon ein kleines Team mit etwas weniger als 50 Personen aufgebaut hat. Unklar ist, ob auch eine Produktion vorgesehen ist.

Der Schritt nach Europa zeigt, dass Xiaomi nicht nur Elektroautos importieren will, womöglich sind auch Modelle aus Europa für Europa vorgesehen, die man dann mit Personal vor Ort entwickelt. Doch bis das passiert, werden einige Jahre vergehen.

-->