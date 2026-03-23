Sony deutet neue Funktion für die PlayStation 6 an

Sony und AMD sprechen mittlerweile deutlich offener über ihre Zusammenarbeit und vor allem in den letzten Tagen war man sehr aktiv, denn PSSR 2.0 für die PS5 Pro ist ein großer Schritt. Aber es ist weiterhin nur der Anfang der Technologie.

Im Gespräch mit Digital Foundry hat Mark Cerny von Sony verraten, dass eine der kommenden „PlayStation-Plattformen“ eine für maschinelles Lernen-basierte Zwischenbildberechnung bekommen wird. Hier werden mithilfe von KI zusätzliche Bilder (Frames) zwischen zwei bereits existierenden Bildern eines Spiels erstellt.

Ziel ist eine deutlich höhere Bewegungsflüssigkeit, die aber nicht die Hardware zu sehr beansprucht. Der Chef der PlayStation-Entwicklung wollte aber nicht sagen, um welche „Plattform“ es sich dabei handelt, das sei jedoch ein Thema für 2027.

In diesem Jahr wird es ein größeres Update mehr geben, PSSR 2.0 ist also sicher der Abschluss dieser PlayStation-Generation und neue Technologien hebt sich Sony jetzt für die PlayStation 6 auf. Diese könnte Ende 2027 kommen, also wäre es auch nicht abwegig, wenn Sony nächstes Jahr über die PSSR-Zukunft spricht.