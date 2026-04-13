SwitchBot-App wieder im App Store

Die SwitchBot-App ist nach rund drei Wochen wieder im deutschen App Store verfügbar.

Die Anwendung kann seit dem Wochenende wieder geladen und aktualisiert werden. Im App Store steht sie demnach in Version 9.25 bereit. Bereits installierte Versionen waren von der zwischenzeitlichen Entfernung nicht betroffen und ließen sich weiter nutzen.

Unklar bleibt weiter, warum Apple die App zuvor aus dem deutschen App Store entfernt hatte. Weder Apple noch SwitchBot haben dazu eine Begründung veröffentlicht. Nach bisherigem Stand war nur der deutsche Store betroffen.

SwitchBot-App wieder in Deutschland verfügbar

Mit der Rückkehr der offiziellen App entfällt auch die Zwischenlösung OneRobotics. Diese alternative Anwendung, die SwitchBot zwischenzeitlich angeboten hatte, ist nun wieder aus dem App Store verschwunden. Nutzer müssen daher zurück zur offiziellen App wechseln, wenn sie weiterhin Updates und neue Funktionen erhalten wollen.