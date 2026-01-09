Tesla bringt „günstiges“ Model Y mit Rekordreichweite nach Deutschland

Der Hersteller Tesla erweitert das Angebot des Model Y in Deutschland um eine neue Variante mit erhöhter Reichweite.

Tesla hat die Einführung des Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb bekannt gegeben. Die neue Version ergänzt das seit Oktober angebotene Einstiegsmodell und positioniert sich laut Unternehmensangaben als besonders reichweitenstarke und zugleich preislich wettbewerbsfähige Variante des Mittelklasse-SUV.

Mit einer WLTP Reichweite von bis zu 657 Kilometern und einem Einstiegspreis von 46.990 Euro richtet sich das Modell an Kunden, die Wert auf Langstreckentauglichkeit und niedrige Betriebskosten legen, so Tesla. Der Stromverbrauch wird von Tesla mit 12,7 kWh pro 100 Kilometer angegeben, die maximale Ladeleistung liegt bei 175 kW.

Technik, Ausstattung und Marktstart des Tesla Model Y

Tesla hebt hervor, dass das Fahrzeug Zugang zum europäischen Supercharger Netz mit mehr als 20.000 Ladepunkten bietet. Kurze Ladezeiten sollen längere Fahrten erleichtern. Produziert wird das Modell in der Gigafactory Berlin Brandenburg, die Auslieferungen sollen im Februar 2026 beginnen.

Zentrale Merkmale laut Tesla

657 Kilometer WLTP Reichweite mit Hinterradantrieb

Serienmäßiger Autopilot und Over The Air Updates

Umfangreiche App Funktionen und Assistenzmodi

Niedrige Wartungs- und Betriebskosten, laut Hersteller

Model Y Preise

Model Y Standard

Hinterradantrieb – 39.990 €

Maximale Reichweite Hinterradantrieb – 46.990 €

Model Y Premium

Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb – 49.990 €

Maximale Reichweite Allradantrieb – 52.990 €

Model Y Performance – 61.990 €

Zur Ausstattung zählen unter anderem Fernzugriff per App, Routenplanung mit Ladeanzeige sowie verschiedene Fahrzeugmodi. Tesla betont zudem die kontinuierliche Software Weiterentwicklung.

Aus meiner Sicht stärkt Tesla mit dieser Variante seine Preisstaffel im Model Y Segment und spricht gezielt kosten und reichweitenorientierte Käufer an. Das ist auch nötig, denn die Nachfrage bei Tesla schwächelt in Europa und weltweit. Der Preisunterschied zum Premium-Modell fällt in meinen Augen allerdings zu gering aus.