Tesla bringt „günstiges“ Model Y mit Rekordreichweite nach Deutschland
Der Hersteller Tesla erweitert das Angebot des Model Y in Deutschland um eine neue Variante mit erhöhter Reichweite.
Tesla hat die Einführung des Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb bekannt gegeben. Die neue Version ergänzt das seit Oktober angebotene Einstiegsmodell und positioniert sich laut Unternehmensangaben als besonders reichweitenstarke und zugleich preislich wettbewerbsfähige Variante des Mittelklasse-SUV.
Mit einer WLTP Reichweite von bis zu 657 Kilometern und einem Einstiegspreis von 46.990 Euro richtet sich das Modell an Kunden, die Wert auf Langstreckentauglichkeit und niedrige Betriebskosten legen, so Tesla. Der Stromverbrauch wird von Tesla mit 12,7 kWh pro 100 Kilometer angegeben, die maximale Ladeleistung liegt bei 175 kW.
Technik, Ausstattung und Marktstart des Tesla Model Y
Tesla hebt hervor, dass das Fahrzeug Zugang zum europäischen Supercharger Netz mit mehr als 20.000 Ladepunkten bietet. Kurze Ladezeiten sollen längere Fahrten erleichtern. Produziert wird das Modell in der Gigafactory Berlin Brandenburg, die Auslieferungen sollen im Februar 2026 beginnen.
Zentrale Merkmale laut Tesla
- 657 Kilometer WLTP Reichweite mit Hinterradantrieb
- Serienmäßiger Autopilot und Over The Air Updates
- Umfangreiche App Funktionen und Assistenzmodi
- Niedrige Wartungs- und Betriebskosten, laut Hersteller
Model Y Preise
Model Y Standard
- Hinterradantrieb – 39.990 €
- Maximale Reichweite Hinterradantrieb – 46.990 €
Model Y Premium
- Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb – 49.990 €
- Maximale Reichweite Allradantrieb – 52.990 €
- Model Y Performance – 61.990 €
Zur Ausstattung zählen unter anderem Fernzugriff per App, Routenplanung mit Ladeanzeige sowie verschiedene Fahrzeugmodi. Tesla betont zudem die kontinuierliche Software Weiterentwicklung.
Aus meiner Sicht stärkt Tesla mit dieser Variante seine Preisstaffel im Model Y Segment und spricht gezielt kosten und reichweitenorientierte Käufer an. Das ist auch nötig, denn die Nachfrage bei Tesla schwächelt in Europa und weltweit. Der Preisunterschied zum Premium-Modell fällt in meinen Augen allerdings zu gering aus.
3k Unterschied zum wesentlich hochwertigeren Premium Modell halte ich für sportlich.
44.990€ wären hier mMn besser gewesen.
Schaut für mich nach einem Upselling Auto aus
Absolut, wer so viel Geld parat hat, der hat auch die paar Euro mehr für Premium. Diese Version wird 2025 nicht überleben (oder, wie du sagst, nur für Upselling im Lineup bleiben).
Beim Premium hast du aber weniger Reichweite, wer wirklich maximale Reichweite für so wenig wie möglich Geld will, ist hier gut aufgehoben