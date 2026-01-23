Tesla: Die Aussicht für Deutschland ist „stabil“

Tesla hat die Zahl der Beschäftigten am Standort in Grünheide um 13,8 Prozent reduziert, das ging aus einem Beitrag des Handelsblatt hervor. Doch „im Vergleich zu 2024 hat sich die Zahl der festangestellten Mitarbeiter nicht wesentlich verringert und es gibt auch keine entsprechenden Pläne“, so Tesla in einem Statement.

Weiter heißt es, dass „die Lage und die Aussichten in der Gigafactory stabil sind – insbesondere in Bezug auf die Arbeitsplätze der Mitarbeiter“. Es sei „völlig normal“, dass an einem vier Jahre alten Standort etwas Fluktuation herrscht, so Tesla bei Automotive News Europe. Weiter wollte man aber nicht auf das Thema eingehen.

Ein Grund dürfte aber auch der Rückgang der Nachfrage bei Tesla sein, der jetzt seit zwei Jahren anhält und vor allem in Europa zu spüren ist. Letztes Jahr wurde Tesla sogar von Volkswagen als Nummer 1 bei Elektroautos abgelöst. Die Fabrik in Deutschland bleibt, aber sie ist weniger stark ausgelastet, als anfangs erwartet.