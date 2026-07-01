Tesla erreicht nächsten Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft

Einst wollte Tesla der größte Autobauer der Welt werden, Elon Musk träumte von der Größe eines Volkswagen und Toyota (ja, kombiniert) und es sah eine Zeit auch ganz gut aus, denn das Wachstum war enorm. Dann folgte eine „schwierige“ Phase des Tesla-Chefs, in dem die US-Politik vermutlich eine Weile deutlich wichtiger war.

Tesla geht es langsam wieder besser, aber man ist noch lange nicht auf dem alten Level angelangt. Und da neue Modelle, die für das alte Wachstum nötig wären und so langsam bei der Konkurrenz erscheinen, nicht vorhanden sind, rückt der Fokus auf ein anderes Thema. Jetzt ist das autonome Fahren die ganz große Zukunft.

Engineering tests of the first production Cybercab have begun in Austin pic.twitter.com/fk3KQvcE8a — Tesla (@Tesla) June 30, 2026

In Austin fahren ab sofort die ersten Serienmodelle des Tesla Cybercab auf der Straße, die weder Lenkrad noch Strompedal haben. Dieses „Robotaxi“ ist die neue Vision von Elon Musk und Zukunft von Tesla. Verkauft wird das neue Cybercab noch nicht, aber Tesla scheint sich im Hintergrund bereits darauf vorzubereiten.

Ich bin skeptisch. Nicht, weil ich nicht glaube, dass autonomes Fahren keine große Zukunft hat, im Gegenteil, das ist eine extrem wichtige Technologie. Es ist vielmehr die Vermutung, dass das noch sehr lange dauert, bis das für die breite Masse a) gut genug und b) relevant genug ist, damit sie dafür sehr viel Geld bezahlen wollen.

Vielleicht fahren wir irgendwann größtenteils autonom und Autofahrer, die noch selbst ein Lenkrad in die Hand nehmen wollen, sind Exoten, mag sein, aber vor 2035 oder eher 2040 sehe ich das nicht. Selbst wenn es also so kommt, dann wäre es denkbar, dass Tesla vorher dennoch eine andere Lösung für Umsatz benötigt.

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