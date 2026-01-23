Tesla erreicht neuen Meilenstein in den USA

Robotaxis und die autonome Zukunft sind ein großes Thema von Elon Musk, mit dem er aktuell darüber hinwegtrösten möchte, dass die Nachfrage jetzt seit zwei Jahren zurückgeht. Hatte er Tesla einst auf extremes Wachstum ausgelegt, so ist die Vision jetzt auf FSD, also Full Self Driving (sprich autonomes Fahren) gerückt.

In den USA testet man das schon länger mit einer kleinen Flotte in ersten Städten, bisher aber immer mit einem Sicherheitsfahrer. In Texas sind ab sofort aber auch die ersten Einheiten, wie bei Waymo, ohne einen Fahrer im Auto unterwegs. Es ist bisher nur ein kleiner Teil, aber Tesla möchte die Fahrer nach und nach entfernen.

My first unsupervised @robotaxi ride here in Austin! Come along with me on this 1st experience of driving around Austin with just me in the car and in the back seat! Congrats to the @Tesla_AI team! 🤠👍 pic.twitter.com/YVJ19zp2qZ — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) January 22, 2026

Darüber hinaus bereitet Tesla den Konfigurator auf die neue Autopilot-Strategie vor, denn diese Option wird es in Zukunft nur noch als Abo geben. Man kann das Paket noch bis zum 14. Februar buchen, dann ist es weg. Und der Preis wird steigen, so Elon Musk, aber das sagt er schon seit Jahren bei FSD und es wurde kaum teurer.

I should also mention that the $99/month for supervised FSD will rise as FSD’s capabilities improve. The massive value jump is when you can be on your phone or sleeping for the entire ride (unsupervised FSD). https://t.co/YDKhXN3aaG — Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2026

Laut Elektrek gab es übrigens 8 Unfälle in den letzten 5 Monaten bei Tesla, und da waren immer Fahrer mit auf dem Fahrersitz. Die kommenden Monate werden also zeigen, wie das ohne Fahrer abläuft. Es wundert aber nicht, dass Tesla das nur im sehr kleinen Kreis testet, das ist noch lange nicht die große „autonome Zukunft“.