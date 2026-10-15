Mobilität

Tesla Event: So verfolgt ihr die Ankündigung live

Oliver Schwuchow
Von

Tesla-Fans müssen sich entweder länger wach halten oder den Wecker besonders früh stellen, denn die heutige Ankündigung wird zwar mal wieder live übertragen, was eine Weile her ist, aber sie findet eben dennoch am Abend in den USA statt.

Und das bedeutet ganz konkret, dass das Event um 2:55 Uhr in Deutschland startet und womöglich ist die Uhrzeit (7:55 pm CST) auch ein Hinweis, denn das ist schon eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit. Wir berichten dann aber erst morgen darüber.

Wer live dabei sein möchte, der kann das auf dieser Seite von Tesla tun, wo bereits ein neuer Countdown abläuft, alternativ überträgt man es glaube ich auch bei X.

Was werden wir sehen? Den neuen Roadster 2.0, der vor 9 Jahren das erste Mal vorgestellt wurde und eine Neuauflage des ersten Elektroautos der Marke werden soll. Für die Zukunft von Tesla aus heutiger Sicht komplett irrelevant und ich gehe nicht davon aus, dass man das Auto groß pusht, interessant wird es aber schon.

So stellte sich Tesla den neuen Roadster übrigens damals vor:

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