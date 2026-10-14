Tesla kündigt Live-Event für neues Elektroauto an

Tesla wird uns diese Woche ein neues Elektroauto zeigen, denn nach vielen Jahren und zahlreichen Ankündigungen, scheint man jetzt wirklich bereit für den neuen Roadster zu sein. Und das Event von Tesla wird diese Woche sogar live übertragen.

Wenn ich mich nicht vertan habe, dann wird es bei uns um 2:55 Uhr am Freitag losgehen, also nicht die beste Uhrzeit für Europa. Aber immerhin gibt es ein Event mit einem Livestream, beim Cybercab hielt sich Tesla doch deutlich stärker zurück.

Roadster event streaming live this Thursday at 7:55pm CST pic.twitter.com/AbsmpVucui — Tesla (@Tesla) October 14, 2026

Der neue Roadster wird keinen großen Einfluss auf die Zukunft von Tesla haben, man kassierte ja eine bessere Version des Model S vor ein paar Jahren ein und das Model S selbst gibt es jetzt auch nicht mehr. So teure Flaggschiffe sind für Tesla nicht mehr wichtig. Der Roadster kommt sicher nur, weil er 2017 mal gezeigt wurde.

Ich bin also gespannt, ob es überhaupt konkrete Details zum Verkauf bei Tesla geben wird oder ob da einfach nur ein „2027“ am Ende steht und wir dann wieder warten müssen. Und ich bin natürlich auch auf die technischen Details gespannt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗