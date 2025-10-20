Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025

Tesla möchte noch in diesem Jahr ein neues Elektroauto demonstrieren, so Franz von Holzhausen in einem Podcast namens „Ride The Lightning“. Wir werden noch 2025 den ganz neuen Tesla Roadster sehen und „das Warten wird sich lohnen“.

Details nannte der Chefdesigner von Tesla nicht, aber die Ankündigung von diesem Elektroauto gilt mittlerweile als Running Gag bei Tesla, denn der neue Roadster wurde schon 2017 vorgestellt und Elon Musk und das Team versprechen seit dem Jahr für Jahr, dass der Roadster nächstes Jahr aber „ganz sicher“ kommen wird.

Und natürlich gab es so ein Versprechen auch 2024 für 2025 und wenn man es nur oft genug wiederholt, wird es irgendwann stimmen. Der Tesla Roadster soll ein letztes „Auto für Fahrer“ werden, bevor die autonome Zukunft bei Tesla startet.

Schauen wir mal. Doch selbst wenn das stimmt, dann bin ich a) gespannt, wie viel von den ersten Spezifikationen in der Serienversion machbar sein wird und b) wäre es für Tesla komplett irrelevant, viel wichtiger ist ein günstigeres Elektroauto.