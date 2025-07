The Boys: Amazon geht nächsten Schritt für ganz neue Serie

Amazon wird The Boys im kommenden Jahr mit einem großen Serienfinale beenden und nach Staffel 5 ist Schluss. Doch das Universum rund um The Boys geht bald weiter, im Herbst startet beispielsweise die zweite Staffel von Gen V bei Amazon.

The Boys: Neue Serie dürfte 2027 kommen

Doch vor einem Jahr wurde auch eine ganz neue Serie rund um The Boys bestätigt und diese nennt sich „Vought Rising“. Da hat Jensen Ackles (spielt Soldier Boy bei The Boys) verraten, dass die Dreharbeiten noch im August 2025 starten werden.

Die neue Serie wird eine Vorgeschichte zu The Boys erzählen und dreht sich um Soldier Boy und Stormfront und spielt in den 1950ern. Es geht wohl um einen sehr mysteriösen Mord. Es ist noch unklar, wie viele Staffeln hier genau geplant sind.

Wann werden wir Vought Rising bei Amazon Prime Video sehen? Ich tippe auf 2027, denn in diesem Jahr geht Gen V weiter, nächstes Jahr endet dann The Boys und 2027 würde gut passen. Mich wundert daher, dass man schon jetzt dreht, es bietet sich aber zeitlich vermutlich einfach an. Amazon hat sich bisher nicht geäußert.

