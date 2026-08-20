The Last of Us 3 oder Uncharted 5: Naughty Dog hatte andere Prioritäten

Schaut man sich die Roadmap der PlayStation Studios an, dann war Naughty Dog in der Vergangenheit ein zuverlässiges Entwicklerstudio mit teilweise mehreren Spielen pro Generation. Seit 2020 gab es allerdings kein neues Projekt mehr.

Dabei brachte man mit Uncharted und The Last of Us die beliebtesten Spiele der Konsole auf den Markt. Und heute? Nichts. Man arbeitet an einem ganz neuen Spiel, aber das werden wir erst 2027 und kurz vor der PS6-Ära spielen können.

Was ist passiert? Die Live-Service-Strategie, so Jason Schreier von Bloomberg. Fast das komplette Team arbeitete viele Jahre an einem Live-Service-Spiel für The Last of Us, was allerdings nie veröffentlicht wurde. Erst als es einkassiert wurde, da kam der große Teil der Entwickler zu Intergalactic. Und daher dauert das noch.

Ähnlich ist es bei Guerilla Games, da ist Horizon 3 noch viele Jahre entfernt, weil man ein Horizon-Live-Service-Spiel wollte, was aber zu scheitern droht. Die zwei Flaggschiff-Studios von Sony bekamen also ein Projekt, welches ihnen nicht lag und welches die PlayStation-Spieler nicht wollten, was dann sogar scheiterte.

Live-Service-Strategie ist gescheitert

Schaut man sich das Lineup der PlayStation 5 an, dann kann Sony wirklich froh sein, dass diese Strategie andere Studios weniger stark beeinflusst hat und zum Beispiel Insomniac Games oder Santa Monica Studios weiter abliefern. Da wurden die Live-Service-Spiele früh genug abgesägt, um größeren Schaden zu verhindern.

Ich wiederhole mich gerne, Sony hat Glück, dass wir jetzt GTA 6 bekommen, was man im Marketing wie ein eigenes Spiel behandelt. Die PS5 liegt etwas hinter der PS4, nicht viel, aber das wäre sicher schlimmer, wenn die Drittanbieter in letzte Zeit nicht gut abgeliefert hätten. Sie haben die schlechte Strategie von Sony gerettet.

Hoffentlich hat man aus diesem Fehler gelernt und lässt die PlayStation Studios das machen, was sie gut können. Man kann ja ein paar Multiplayer-Live-Service-Spiele in Auftrag geben, aber darunter sollte nicht das leiden, was die PlayStation in all den Jahren ausgemacht hat. Mal schauen, ob das bei der PS6-Ära besser wird.

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