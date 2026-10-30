Mobilität

VW ID Golf: Volkswagen stellt Entwicklung überraschend ein

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Volkswagen Id. Gti Concept

Der VW ID.3 Neo war für Volkswagen noch nicht „gut genug“, um den Namen „VW ID Golf“ zu bekommen, ganz im Gegensatz zum VW ID Polo und VW ID Tiguan. Die Idee war, dass man den elektrischen Golf mit einer ganz neuen Plattform plant.

800 Volt, besser, günstiger und mit einer Produktion direkt in Wolfsburg. Doch das kann sich Volkswagen derzeit „nicht leisten“, wie Thomas Schäfer überraschend nach den desaströsen Zahlen verraten hat. Der VW ID Golf liegt vorerst auf Eis.

VW ID Golf Umriss

Es sei „keine leichte Entscheidung gewesen“, so der Markenchef in einem internen Interview. Der Golf ist wichtig für Volkswagen und für Wolfsburg. das weiß man, aber das ist einfach nicht drin. Eigentlich sollte der elektrische Golf sogar früher auf den Markt kommen, dann verzögerte er sich, jetzt ist unklar, wie es weitergeht.

Volkswagen: „Die Lage ist ernst“

Der VW-Konzern legt da gerade, aber das ist nur meine Meinung, den komplett falschen Fokus. Bevor man sich so ein Auto wie einen Mission S bei Porsche in die Schaufenster der Händler stellt, muss ein Golf definitiv die höhere Priorität haben.

Geld wäre da, man gibt es aktuell nur falsch aus. Passend dazu gab es auch diese Woche die Meldung rund um die geplante Software für die neue Plattform, ich wäre wirklich nicht überrascht, wenn man den Deal mit Rivian in den nächsten Wochen zurückfährt. Die MEB-Plattform und der ID.3 müssen also noch etwas herhalten.

Das bedeutet übrigens nicht, dass wir gar keinen VW ID Golf sehen werden, aber das könnte jetzt auch noch ein Jahrzehnt dauern. Mal schauen, ob der VW ID.3 Neo mit dem kommenden Modelljahr dann doch „gut genug“ für den VW ID Golf ist.

Mobilität · 30. Oktober 2026

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Völlig gaga… da hätte man tatsächlich besser in Zuffenhausen alle Lichter ausmachen sollen. Lamborghini, Bentley und Ducati spülen sicher auch nicht allzu viel Geld in die Kassen…

    Antworten
  2. Gast 🌀
    sagt am

    Puuuh, das finde ich auch schwierig. In dieser Fahrzeuggeneration finde ich 400V noch vertretbar. Bei der nächsten ist es nur noch peinlich. Möcht gerade nicht in Wolfsburg sitzen, da muss es ja drunter und drüber gehen.

    Antworten

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