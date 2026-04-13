Volkswagen ist in den USA vorerst gescheitert

Volkswagen wollte vor ein paar Jahren in den USA mit Elektroautos durchstarten und setzte dabei vor allem auf den elektrischen Bulli für das Image. Damit war man zunächst zufrieden, bis sich die Lage auf dem US-Markt bei Elektroautos änderte.

Unter der Trump-Regierung gibt es einen Schritt zurück und dieser sorgt dafür, dass Volkswagen in den USA vorerst gescheitert ist. Der VW ID Buzz liegt vorerst auf Eis und der VW ID.4 wurde jetzt eingestellt. Man verkauft noch die restlichen Einheiten und geht davon aus, dass der SUV noch eine Weile verfügbar sein wird.

Neue Einheiten werden aber nicht mehr produziert und damit verabschiedet sich Volkswagen mit den Elektroautos aus den USA, denn man hat erst vor wenigen Tagen bestätigt, dass keine neuen Modelle geplant sind. Selbst Scout, die man als Marke für Elektroautos positioniert hat, hat den Schwenk zum Verbrenner gemacht.

Aktuell ist also unklar, wie und wann VW wieder neue Elektroautos in den USA auf den Markt bringen wird, den Nachfolger des VW ID.4, den VW ID Tiguan, schließt man nicht aus. Aber wer weiß, wie sich die Lage vor Ort bis 2027 noch entwickelt.