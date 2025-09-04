Mobilität

Volvo ES90: Neues Elektro-Flaggschiff läuft ab jetzt vom Band

Volvo fokussiert sich zwar sehr stark auf SUVs, aber hier und da soll es auch andere Modelle im Lineup geben. Mit dem Volvo ES90 läuft ab jetzt die erste Elektro-Limousine der Geely-Marke vom Band, es ist das neue Flaggschiff von Volvo.

Theoretisch ist das zwar noch die SPA2-Plattform, aber im Gegensatz zum EX90 gibt es hier erstmals die 800 Volt-Technik, was eine Ladeleistung von bis zu 350 kW ermöglicht. Von 10 auf 80 Prozent geht es also in sehr guten 20 Minuten.

Der neue Volvo ES90 wird im chinesischen Volvo Werk in Chengdu gefertigt, man spricht hier von einer „klimaneutralen Fertigung“, sagt aber nicht, was das genau bedeutet. Unabhängig lässt sich sowas in China auch nur sehr schwer prüfen.

Die Auslieferungen des Volvo ES90 sind noch für Ende des Jahres vorgesehen, es geht preislich bei 71.990 Euro los und nächstes Jahr soll mit dem Volvo ES60 noch eine kleinere Version folgen. Einen elektrischen Kombi werden wir aber nicht sehen.

