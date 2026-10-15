Mission S: Porsche setzt wieder auf Verbrenner

Porsche präsentiert heute den Mission S, ein neues Konzept für ein Flaggschiff der Marke. Mittlerweile sind erste Bilder und teilweise Videos aufgetaucht, die das Auto kurz vor der Weltpremiere zeigen. Und vor allem dieses Bild machte mich stutzig:

Diese Optik kam mir direkt bekannt vor, denn wir haben sie mehr oder weniger vor drei Jahren als Mission X bei Porsche gesehen. Im Sommer 2023 wurde das neue Konzept auch als Zukunft aus Zuffenhausen vermarktet, aber eben als Elektroauto.

Das war damals eine ziemlich große Nummer bei Porsche, man holte sich sogar einen Influencer mit ins Boot, der den Mission X exklusiv fahren durfte. Dieser ist heute nicht mehr aktiv, da er anderweitig Schlagzeilen machte, mal schauen, wen man sich also für den Mission S gesucht hat. Damit stirbt aber noch ein Elektroauto.

Porsche wird den Taycan einkassieren, man testet jetzt gerade einen umgebauten Audi Q5 und bringt den Macan (oder wie er heißen wird) als Verbrenner zurück, der „K1“, ein neuer SUV über dem Cayenne, kommt als reiner Verbrenner und jetzt das.

Aus dem Mission X wird der Mission S, aus den Elektroautos werden doch wieder Verbrenner. Im Sommer wurde bekannt, dass Porsche die Zeit gerade um 10 Jahre zurückgespult hat und so langsam sehen wir die Resultate. Alles fing 2015 mit dem Mission E an, den wir heute als Taycan kennen, und es endet ein Jahrzehnt später.

Nur der Mission R kommt noch als Elektroauto, es wird der elektrische 718er, der für 2027 geplant ist. Sollte auch schon früher kommen und es wurde überlegt, ob er überhaupt noch kommt, aber die Planung war bereits zu weit fortgeschritten.

Die spannende Frage lautet jetzt, ob Mission X oder Mission S die Zukunft sind. Es ist ein ziemlich teurer Wandel bei Porsche und man kann die Strategie nicht ständig überarbeiten. Mal schauen, wie wir in einem Jahrzehnt auf den Mission S schauen.

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