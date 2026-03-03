Audio

Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026

Autor-Bild
Von
Google News
|
Sonos Era 300 Detail

Sonos hatte 2024 viel zu tun und musste sich in erster Linie um die App kümmern. Es kamen zwar Neuheiten, aber die waren lange vorher geplant. 2025 hielt man sich dann zurück und fokussierte sich unter einem neuen Chef auf ein Comeback.

Dafür ist Sonos jetzt bereit, denn das erste Produkt, wenn auch nicht direkt für normale Konsumenten, wurde gezeigt und wir haben erfahren, dass 2026 eine richtige Produktoffensive ansteht. Außerdem kommt auch wieder eine neue App.

Sonos plant neue Speaker für 2026

Das erste Produkt, den Sonos Play, haben wir bereits gesehen, aber es kommt bald mehr, denn Evan Blass hat verraten, dass wir einen Sonos Era 100 SL bekommen.

Den Sonos Era 100 kennen wir, der Speaker wird jetzt bald drei Jahre alt, daher gehe ich fast davon aus, dass wir nicht nur eine SL-Version, sondern auch eine neue Generation sehen werden, vielleicht auch mit einem neuen Sonos Era 300.

Doch was bedeutet SL bei Sonos? Das steht für „Speechless“, diese Versionen kommen ohne ein verbautes Mikrofon daher. Dadurch sind sie etwas günstiger und viele wollen keine Sprachsteuerung daheim haben. Sonos hat schon einige Ableger als SL auf den Markt gebracht, die Kunden scheinen diese Version anzunehmen.

Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit

Anker nutzt den MWC 2026 in Barcelona, um ein neues Ladegerät auf den Markt zu bringen, welches laut eigenen Angaben…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026
Weitere Neuigkeiten
Xiaomi wird zum „klassischen“ Autohersteller
in Mobilität
Diese App durchsucht mehrere Mediatheken
in News
Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen
in Mobilität
HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst
in News
Nintendo zeigt uns morgen neue Switch-Spiele
in Gaming
Apple Watch bekommt viele (ganz) neue Bänder
in Wearables
Apple kündigt neues iPad Air mit M4 an
in Tablets
Apple iPhone 17e vorgestellt: Neue Technik und neue Farbe
in Smartphones
Apple iPad Pro mit M6-Chip kommt doch erst Anfang 2027
in Tablets
Telekom-Kracher für 14,99 Euro: 100 GB zum Sparpreis
in Tarife
Folge uns
RSS-Feed Threads WhatsApp Mastodon Bluesky Telegram YouTube Facebook LinkedIn XING X Google News Flipboard