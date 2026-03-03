Sonos startet eine neue Produktoffensive für 2026

Sonos hatte 2024 viel zu tun und musste sich in erster Linie um die App kümmern. Es kamen zwar Neuheiten, aber die waren lange vorher geplant. 2025 hielt man sich dann zurück und fokussierte sich unter einem neuen Chef auf ein Comeback.

Dafür ist Sonos jetzt bereit, denn das erste Produkt, wenn auch nicht direkt für normale Konsumenten, wurde gezeigt und wir haben erfahren, dass 2026 eine richtige Produktoffensive ansteht. Außerdem kommt auch wieder eine neue App.

Sonos plant neue Speaker für 2026

Das erste Produkt, den Sonos Play, haben wir bereits gesehen, aber es kommt bald mehr, denn Evan Blass hat verraten, dass wir einen Sonos Era 100 SL bekommen.

Den Sonos Era 100 kennen wir, der Speaker wird jetzt bald drei Jahre alt, daher gehe ich fast davon aus, dass wir nicht nur eine SL-Version, sondern auch eine neue Generation sehen werden, vielleicht auch mit einem neuen Sonos Era 300.

Doch was bedeutet SL bei Sonos? Das steht für „Speechless“, diese Versionen kommen ohne ein verbautes Mikrofon daher. Dadurch sind sie etwas günstiger und viele wollen keine Sprachsteuerung daheim haben. Sonos hat schon einige Ableger als SL auf den Markt gebracht, die Kunden scheinen diese Version anzunehmen.