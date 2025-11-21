Dienste

Amazon lässt sich bei Alexa+ extrem viel Zeit

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon kündigte vor ziemlich genau neun Monaten eine neue Version von Alexa an, der man den Zusatz „Plus“ spendierte. Es gab bei der Ankündigung recht viel Kritik, weil Alexa+ nicht kostenlos ist, aber die alte Alexa verschwindet ja nicht.

Seit dem ist viel Zeit ins Land gestrichen und Amazon hat neue Hardware auf den Markt gebracht, die „speziell für Alexa+ entwickelt wurde“. Vier neue Speaker, zwei mit Display, aber von Alexa+ fehlt jede Spur. Und man lässt sich extrem viel Zeit.

Amazon Echo Studio und Echo Dot Max

Ab sofort gibt es Alexa+ in Kanada, so Amazon, dem ersten Land außerhalb der USA. Die neue Alexa geht zwar auf die Gewohnheiten in Kanada ein und kann die Unterschiede erkennen, aber Amazon wählt den sicheren Weg und bleibt in einem Land, welches Englisch spricht. Bisher gibt es keine andere Sprache bei Alexa+.

Und auch hier ist es ein „Early Access“, wie in den USA, selbst dort befindet sich Alexa+ weiterhin in der Testphase. Der Marktstart der neuen Echo-Produkte zeigt, dass das so sicher nicht geplant war, es sollte Ende des Jahres bereits losgehen.

Amazon Echo Show 11 und Echo Show 8

Doch das Feedback zu Alexa+ ist bisher gemischt und eher negativ, Amazon hat, wie andere Unternehmen, die schon sehr früh einen Assistenten hatten, ein kleines Problem. Man kann die alte und die neue Software nur ganz schwer kombinieren.

Alexa+ ist also deutlich schlauer als Alexa und kann mehr, aber Alexa ist besser und zuverlässiger bei Basisfunktionen. Ein Problem, mit dem auch Google kämpft, die jedoch den Google Assistant einstellen und direkt durch Google Gemini ersetzen.

Wann kommt Alexa+ als finale Version? Wann kommt sie nach Deutschland? Wird es zum Start auch hier eine Testphase mit wenigen Nutzern sein? Viele Fragen, die Amazon derzeit nicht beantworten möchte. Verständlich, denn bevor es zu viele negative Meldungen rund um Alexa+ gibt, versucht man das Problem zu lösen.

Vor 2026 würde ich bei uns nicht mehr damit rechnen.

WhatsApp: Neue Info-Funktion startet

WhatsApp macht die Info-Funktion prominenter und verbessert ihre Möglichkeiten für Statusmeldungen. Die Messaging-App WhatsApp stellt eine überarbeitete Version der Info-Funktion…

21. November 2025 | Jetzt lesen →

