Es geht los: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+

Amazon hat in den letzten Tagen deutlich mehr Nutzer für Alexa+ freigeschaltet, vor ein paar Wochen gab es nämlich erste Kritik, dass so gut wie niemand die Beta der neuen Version nutzt. Diese Kritik wollte Amazon so aber nicht stehen lassen.

Seit dem häufen sich die Beiträge bei Reddit und in sozialen Medien, die davon berichten, dass sie die neue und kostenpflichtige Alexa (die in der Testphase aber kostenlos ist) angeboten bekommen haben. Und Amazon nannte auch eine Zahl.

Über eine Million Nutzer sind jetzt mit Alexa+ unterwegs, so Amazon. Und es geht jetzt so langsam richtig los, denn im Sommer sollen deutlich mehr dazustoßen. Ein Datum für den finalen Launch nennt Amazon bisher aber nicht, es bleibt bei 2025.

Alexa+ ist bisher noch nicht in Deutschland verfügbar, soll dann aber zum Start bei uns online gehen. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, vermutlich bis die neue Echo-Hardware, bei der in diesem Jahr ein Premium-Lineup ansteht, da ist.