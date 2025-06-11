Dienste

Es geht los: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon hat in den letzten Tagen deutlich mehr Nutzer für Alexa+ freigeschaltet, vor ein paar Wochen gab es nämlich erste Kritik, dass so gut wie niemand die Beta der neuen Version nutzt. Diese Kritik wollte Amazon so aber nicht stehen lassen.

Seit dem häufen sich die Beiträge bei Reddit und in sozialen Medien, die davon berichten, dass sie die neue und kostenpflichtige Alexa (die in der Testphase aber kostenlos ist) angeboten bekommen haben. Und Amazon nannte auch eine Zahl.

Über eine Million Nutzer sind jetzt mit Alexa+ unterwegs, so Amazon. Und es geht jetzt so langsam richtig los, denn im Sommer sollen deutlich mehr dazustoßen. Ein Datum für den finalen Launch nennt Amazon bisher aber nicht, es bleibt bei 2025.

Alexa+ ist bisher noch nicht in Deutschland verfügbar, soll dann aber zum Start bei uns online gehen. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, vermutlich bis die neue Echo-Hardware, bei der in diesem Jahr ein Premium-Lineup ansteht, da ist.

Android 16 ist da: Update erscheint deutlich früher

Google hat wie erwartet den Startschuss für Android 16 gegeben und bringt das Update in diesem Jahr früher auf den…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

  1. Thorsten G. ☀️
    sagt am

    Die bisherige Leistung von Alexa hat mich so sehr überzeugt, dass ich natürlich gerne bereit bin unbesehen Geld dafür zu zahlen. Gerne auch bis an mein Lebensende. Wunderbar.

    1. Verni 👋
      sagt am zu Thorsten G. ⇡

      Allein die Tatsache, dass du beide Modelle miteinander vergleichst zeigt ja, dass du gar nicht weißt wovon du sprichst.

