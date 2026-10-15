Smart Home

Apple äußert sich zu Siri AI auf alten HomePods

Oliver Schwuchow
Von
Apple Homepod 2023 Header

Apple bringt Siri AI, wenn auch nicht direkt zum Start und nicht bei uns in der EU, auf den neuen HomePod mini 2. Doch wie sieht es mit der alten Hardware aus, der große HomePod wurde immerhin nicht aktualisiert, gibt es da ebenfalls Siri AI?

Nein, so Apple. Das machte gestern dank eines Beitrags von Cnet die Runde, die beim Event von Apple waren, doch man hat es falsch verstanden, der HomePod mini 1 bekommt keine Siri AI. Keiner der alten HomePods bekommt die neue Siri.

Im HomePod mini 2 steckt ein neuer S10-Chip, dieser wird für Siri AI benötigt, die alten HomePods sind also raus. Es gibt somit nur einen HomePod mit der neuen Version von Siri, wobei angeblich ein neuer und großer HomePod in Planung ist.

Smart Home · 15. Oktober 2026

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