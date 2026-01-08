Apple Card: Die „Neuerfindung der Kreditkarte“ ist gescheitert

Mit der Apple Card wollte Apple damals nicht weniger als die „Neuerfindung der Kreditkarte“ auf den Markt bringen und machte bei der Ankündigung im Frühjahr 2019 viel Werbung dafür. Im Sommer dieses Jahres startete die Karte in den USA.

Doch das Projekt dümpelt so vor sich hin und ist kein großer Erfolg. Weder bei den Nutzern, noch für Apple und jetzt ist auch der Partner abgesprungen. Goldman Sachs hat sich von Apple getrennt und will nichts mehr mit der Card zu tun haben.

Apple hat heute bestätigt, dass Chase (JPMorgan) übernimmt. Dieser Schritt hat sich vor einer ganzen Weile angedeutet und die Änderung wurde so nebenbei und ohne großes Marketing bekannt gegeben. Die Karte wird also weiter funktionieren.

Doch der ganz große Wurf wurde die Apple Card nie und auch der geplante Start in Deutschland, den Tim Cook persönlich vor ein paar Jahren bestätigte, kam nie. Sie lebt in den USA weiter, noch, ein globaler Start deutet sich aber nicht mehr an.