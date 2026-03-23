Apple: Einsteiger-iPad mit Apple Intelligence ist noch nicht vom Tisch

Das Unternehmen Apple hat vor einigen Wochen mit dem iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, MacBook Neo, Apple Studio Display und Studio Display XDR viele neue Hardware angekündigt, das iPad war entgegen den Erwartungen vieler – und auch meiner – allerdings nicht darunter. Das iPad ist somit das letzte Gerät ohne offizielle Unterstützung für Apple Intelligence.

Wann wird das iPad 12 erscheinen?

Ein Hardware-Update wäre daher mehr als nötig, da das Gerät für Apple in der Kategorie iPad als „Brot- und Buttergeschäft“ gilt und einen wesentlichen Teil zur Verbreitung und Nutzung von Apple Intelligence beitragen könnte. Gerade im Bildungssektor ist das iPad weit verbreitet. Die Hoffnung auf ein Update ist jedoch noch nicht ganz verloren.

Der Journalist und Analyst Mark Gurman vom Portal Bloomberg versichert, dass das Einsteiger-iPad nämlich noch nicht vom Tisch ist. Apple plant weiterhin ein neues iPad, das entweder im Zuge des großen Updates auf iOS 26.4 oder später im Jahr erscheinen könnte. Das iOS-Update befindet sich im RC-Status und ist somit fast fertiggestellt.

Dass das iPad überhaupt ein Hardware-Update spendiert bekommt, steht außer Frage. Es geht nur darum, wann genau die Ankündigung erfolgt. Wenn Apple seine KI-Funktionen dieses Jahr „erheblich“ verbessern will, wäre es unlogisch, das preisgünstigste und für viele mehr als ausreichende iPad außer Acht zu lassen.