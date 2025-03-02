backFlip 09/2025: Skoda Elroq geht als Elektroauto „an die Schmerzgrenze“
Die 9. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze““, „Alexa 2.0 kommt: Eine große Woche für Amazon“ und „Toyota: In zwei Jahren fahren alle bei uns elektrisch“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“
- Alexa 2.0 kommt: Eine große Woche für Amazon
- Toyota: In zwei Jahren fahren alle bei uns elektrisch
- iOS 18.4: Apple CarPlay mit einer Neuerung
- Amazon: Diese Echos bekommen kein Alexa+
- Tesla kündigt „große Änderungen“ an: Im Sommer wird es spannend
- Toyota kündigt direkt das dritte Elektroauto an
- Audi rennt auf das gleiche Problem wie Mercedes zu
- Volvo ES90 kommt im März: Endlich mal ein anderes Elektroauto
- Dacia überrascht mit zweitem Elektroauto
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
