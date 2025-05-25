backFlip 21/2025: Hyundai Ioniq 5 bricht ein: Nachfrage-Problem beim Elektroauto

Die 21. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Hyundai Ioniq 5 bricht ein: Nachfrage-Problem beim Elektroauto“, „Eine neue Ära der Android-Flaggschiffe“ und „Apple iPhone: Das „Ende“ von Siri in der EU“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.