backFlip 22/2025: Neuer Cupra Born als große Hoffnung für VW-Werk

Die 22. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Neuer Cupra Born als große Hoffnung für VW-Werk“, „Apple plant radikale Software-Änderung in zwei Wochen“ und „Stellantis schlägt VW: Der elektrische GTI kommt im Juni“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Neuer Cupra Born als große Hoffnung für VW-Werk
  2. Apple plant radikale Software-Änderung in zwei Wochen
  3. Stellantis schlägt VW: Der elektrische GTI kommt im Juni
  4. Cupra Tavascan: Elektro-SUV bekommt „Extreme Pack“
  5. Kia EV5 kommt „Anfang 2026“ nach Deutschland
  6. BMW plant sehr großes „Schnellfeuer-Refresh-Programm“
  7. Porsche: Darum wird jetzt „Alarm geschlagen“
  8. Kia EV3 im Test: Ist das der bessere VW ID.3?
  9. Apple iPhone: Weitere Quelle spricht vom „Ende“ der Dynamic Island
  10. Volkswagen plant radikalen Neustart für die elektrische Zukunft

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


