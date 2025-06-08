backFlip 23/2025: Tesla „Model 2“: Elon Musk hat wohl beim günstigen Elektroauto gelogen

backFlip

Tesla Cybercab Licht

Die 23. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla „Model 2“: Elon Musk hat wohl beim günstigen Elektroauto gelogen“, „Sony produziert keine Xperia-Smartphones mehr“ und „Samsung Galaxy Watch: Neue Health-Funktion mit ungewöhnlichem Vorgang“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Tesla „Model 2“: Elon Musk hat wohl beim günstigen Elektroauto gelogen
  2. Sony produziert keine Xperia-Smartphones mehr
  3. Samsung Galaxy Watch: Neue Health-Funktion mit ungewöhnlichem Vorgang
  4. Stellantis: Neues Elektroauto weiterhin mit „Preis-Problem“
  5. Samsung stellt sich überraschend gegen Google
  6. Porsche leitet das nächste Sparprogramm ein
  7. Google Pay: PayPal wird in den USA entfernt
  8. Kia stellt eines der „günstigen“ Elektroautos ein
  9. C24 Bank vollzieht Zinssenkung
  10. VW-Chef: Die Lage bei Volkswagen war „sehr kritisch“

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


  1. Marco 🌀
    sagt am

    Ein Elon Musk lügt doch nicht!

    Antworten

