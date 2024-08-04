backFlip 31/2024: Polestar geht neue Wege bei gebrauchten Elektroautos

backFlip

Die 31. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Polestar geht neue Wege bei gebrauchten Elektroautos“, „Apple iOS 17.6 ist da: Was bringt das Update mit?“ und „Deutschland: Der Elektroauto-Markt kollabiert“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Polestar geht neue Wege bei gebrauchten Elektroautos
  2. Apple iOS 17.6 ist da: Was bringt das Update mit?
  3. Deutschland: Der Elektroauto-Markt kollabiert
  4. Bank of Scotland passt die Festgeldzinsen an
  5. Neues Tesla Model Y zeigt sich mit ganz neuem Rücklicht
  6. Nicht nur Luxus: Mercedes plant Produktoffensive
  7. One UI 7 kommt später: Samsung mit Problemen beim Android-Update
  8. IKEA und Sonos planen weiterhin neue Produkte
  9. Audi A6 e-tron kommt: Datum für das neue Elektroauto steht
  10. Nachfrage-Problem bei Elektroautos: Volvo mit Fokus auf Verbrenner?

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


