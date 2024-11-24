backFlip

backFlip 47/2024: Volkswagen ändert die Strategie für neue VW-Autos

Vw Golf R Volkswagen Header

Die 47. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen ändert die Strategie: Neue VW-Autos kommen schneller“, „Stellantis: Eine Marke streicht jetzt die Verbrenner“ und „congstar Black Friday 2024 ist offiziell – 60 GB Datenvolumen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen ändert die Strategie: Neue VW-Autos kommen schneller
  2. Stellantis: Eine Marke streicht jetzt die Verbrenner
  3. congstar Black Friday 2024 ist offiziell – 60 GB Datenvolumen
  4. Apple iOS 18.1.1 ist da: Ein unerwartetes Update
  5. Homematic IP: Briefkasten einfach smart machen
  6. Spotify „Super Premium“: Chef äußert sich zum neuen Abo
  7. DKB verlängert Tagesgeld-Aktion
  8. Apple überrascht mit ganz neuem Produkt für 2026
  9. AirTags 2 kommen: Apple geht den nächsten Schritt
  10. Das Apple „HomePad“ kommt bereits im März 2025

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


