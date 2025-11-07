BMW nutzt „die nächste Generation“ von Amazon Alexa in den Autos

BMW setzt seit einer Weile auf Alexa im Auto und wird weiter mit Amazon arbeiten. In Zukunft wird „die nächste Generation“ von Amazon Alexa in den Autos von BMW zu finden sein, das hat man heute mitgeteilt, diese baut laut Amazon auf Alexa+ auf.

Hersteller wie BMW nutzen einen „Alexa Custom Assistant“, das ist eine spezielle Version für Geschäftskunden, die nach deren Wünschen angepasst wird. Basis sei allerdings die ganz neue Version von Alexa, so Amazon in einer Pressemitteilung.

BMW hat bisher allerdings noch nicht verraten, welche Autos die neue Version von Alexa nutzen werden und wie es mit einem Update für ältere Modelle aussieht. Es ist davon auszugehen, dass die neue KI von Amazon die Basis der Neuen Klasse ist.

Für uns in Deutschland ist das allerdings noch nicht relevant, denn Alexa+ ist nicht in Deutschland verfügbar. Sie wird irgendwann kommen, doch Alexa+ ist selbst in den USA noch in der Testphase, vor 2026 ist also definitiv nicht damit zu rechnen.