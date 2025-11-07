Mobilität

BMW nutzt „die nächste Generation“ von Amazon Alexa in den Autos

Autor-Bild
Von
|

BMW setzt seit einer Weile auf Alexa im Auto und wird weiter mit Amazon arbeiten. In Zukunft wird „die nächste Generation“ von Amazon Alexa in den Autos von BMW zu finden sein, das hat man heute mitgeteilt, diese baut laut Amazon auf Alexa+ auf.

Hersteller wie BMW nutzen einen „Alexa Custom Assistant“, das ist eine spezielle Version für Geschäftskunden, die nach deren Wünschen angepasst wird. Basis sei allerdings die ganz neue Version von Alexa, so Amazon in einer Pressemitteilung.

BMW hat bisher allerdings noch nicht verraten, welche Autos die neue Version von Alexa nutzen werden und wie es mit einem Update für ältere Modelle aussieht. Es ist davon auszugehen, dass die neue KI von Amazon die Basis der Neuen Klasse ist.

Für uns in Deutschland ist das allerdings noch nicht relevant, denn Alexa+ ist nicht in Deutschland verfügbar. Sie wird irgendwann kommen, doch Alexa+ ist selbst in den USA noch in der Testphase, vor 2026 ist also definitiv nicht damit zu rechnen.

Tesla kündigt neues Elektroauto für Anfang 2026 an

Tesla möchte Anfang 2026 ein neues Elektroauto zeigen, genau genommen am 1. April 2026, so Elon Musk diese Woche. Und…

7. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW nutzt „die nächste Generation“ von Amazon Alexa in den Autos
Weitere Neuigkeiten
Chaos bei Rockstar: GTA 6 könnte sogar erst 2027 kommen
in Gaming
Apple iOS 26.2: Update geht den nächsten Schritt
in Firmware und OS
Tesla kündigt neues Elektroauto für Anfang 2026 an
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
GTA 6 kommt offiziell später: Es gibt ein neues Datum
in Gaming
Revolut
Revolut führt „Blitzversand“ ein – doch der hat seinen Preis
in Fintech
Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
in Fintech
IKEA stellt 21 Matter-kompatible Smart-Home-Produkte vor
in Smart Home
Adyen stellt neue POS-Terminals S1E4 Pro und S1F4 Pro vor
in Fintech
Apple iPhone Air 2 könnte eine große Schwachstelle angehen
in Smartphones
Tesla bringt beliebte MultiPass-Option nach Deutschland
in Mobilität