Mobilität

Tesla kündigt neues Elektroauto für Anfang 2026 an

Tesla möchte Anfang 2026 ein neues Elektroauto zeigen, genau genommen am 1. April 2026, so Elon Musk diese Woche. Und falls es doch nicht klappt, so kann er argumentieren, dass es nur ein kleiner Scherz war, so der Chef von Tesla weiter.

Tesla plant einen neuen Roadster

Es geht um die finale Version des Tesla Roadster, der eigentlich noch für Ende 2025 auf dem Plan stand. Wobei das Elektroauto in den letzten Jahren immer wieder für das jeweilige Jahr versprochen wurde, man darf also auch bei April vorsichtig sein.

Der Tesla Roadster 2 (der erste Roadster war das erste Elektroauto der Marke) wurde übrigens vor ziemlich genau 8 Jahren angekündigt. In den letzten Wochen haben viele bekannte Personen ihre Anzahlung zurückgezogen, da sie nach gut einem Jahrzehnt nicht mehr an das Elektroauto glauben, darunter Sam Altman.

Tesla Roadster Header

Tesla Roadster von 2017

Für Tesla selbst ist der neue Roadster aus finanzieller Sicht komplett irrelevant, ich glaube auch nicht, dass die Marke in dieser Preisklasse eine Chance hat und man viele Fans von Luxus-Sportwagen abholen kann. Die wollen keine Marke, die auch ein preiswertes Elektroauto für den Massenmarkt baut, was viele kaufen können.

Doch die zweite Generation des Roadster könnte dennoch spannend sein, denn hier kann Tesla mal wieder zeigen, was technisch möglich ist. Man baut noch gute Elektroautos, aber viele Konkurrenten sind technisch mittlerweile deutlich weiter.

Ich glaube man lehnt sich aber nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man davon ausgeht, dass wir den Tesla Roadster auch nicht im April 2026 sehen werden.

