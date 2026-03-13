Gaming

Cyberpunk 2 im Fokus: Es wird keine DLCs für Cyberpunk 2077 geben

Bei The Witcher 3 deutet sich mittlerweile ein neues DLC nach vielen Jahren an, was sogar als relativ sicher eingestuft werden kann. Doch die Vermutung ist, dass es die Grundlage für The Witcher 4 liefert und nicht einfach so entwickelt wurde.

Wie sieht es aber mit Cyberpunk 2077 aus? Da behauptete man nach Phantom Liberty auch, dass es abgeschlossen ist. So ist es auch, wie CD Projekt Red diese Woche betont hat. Es gibt aktuell „keine Pläne“ für das Spiel, es ist abgeschlossen.

Wir haben keine Pläne für weitere DLCs oder Erweiterungen. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir euch alle darüber informieren!

Es arbeitet zwar ein Drittanbieter an neuen Inhalten und Updates, das Spiel wird also wieder gepflegt, aber das waren bisher keine großen Updates. Bis Cyberpunk 2 dauert es allerdings noch, vielleicht wird sich das in den Jahren noch ändern.

Ich wünsche mir eigentlich nur eins: Support für die PS5 Pro mit PSSR 2.0.

