Sony stellt überraschend Pläne für Elektroautos ein

Sony und Honda gingen vor ein paar Jahren eine Partnerschaft mit einem Joint Venture (Sony Honda Mobility Inc.) ein und wollten gemeinsam die Marke „Afeela“ für Elektroautos aufbauen. Jetzt kommt die – etwas überraschende – Kehrtwende.

Honda hat seine Elektroauto-Pläne massiv gekürzt und das hat zur Folge, dass die beiden Elektroautos, die bereits geplant waren, nicht kommen werden. Man wird jetzt die Zukunft von SHM „diskutieren“, aber die Sache dürfte sicher durch sein.

Mich wundert nicht, dass die beiden Elektroautos auf Eis gelegt wurden, da Honda den Rückzieher gemacht hat, mich wundert nur, dass diese Entscheidung wohl recht spontan war, denn erst im Januar warb man noch sehr intensiv für Afeela.

Ein Verlust für die Automobilbranche ist das sicher nicht, wenn ich mir die Daten der beiden Marken so anschaue, ein zweites Xiaomi wäre das nicht geworden. Mal schauen, ob Sony weiterhin Interesse an diesem Markt hat und sich nach anderen Lösungen umschaut. Bei Honda sehe ich die Zukunft bei Autos mittlerweile kritisch.